Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (23.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 17:00 saatleri arasında, SEYİR TERASI SEDİRYAKASI ALİBODALAR bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ HAT BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94887)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 23.10.2018 09:30 - 23.10.2018 15:30 saatleri arasında, ÇENGER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94872)



• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 15:00 saatleri arasında, KARŞIYAKA MAH,KIZILCA MAH. bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95190)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 23.10.2018 08:30 - 23.10.2018 10:30 saatleri arasında, 160 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95335)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 23.10.2018 13:00 - 23.10.2018 15:00 saatleri arasında, DM 3 TR 6 DAN BESLİ BAZ İSTASYONLARI bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95336)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER YEMİŞLİ SU bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95409)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 16:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95417)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 17:00 saatleri arasında, KEMERAĞZI VE SOLAK MAHALLELERİNİN BİR BÖLÜMÜ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ÇALKAYA SAĞ SOL FİDERİNE BAKIM İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95582)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 23.10.2018 09:30 - 23.10.2018 17:30 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95508)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 16:00 saatleri arasında, ALTINYAKA KÖYÜ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95513)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 16:00 saatleri arasında, ALTINYAKA KÖYÜ. bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95514)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 15:00 saatleri arasında, AVSALLAR BOZYER KARAÇAM bölgesinde, MUTAHİT FİRMA ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95522)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARADAG - DOGANTAŞ MAHALLESİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95534)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT MAH SAHİL CAD, ORTA MAH , FATİH CAD, UĞUR SOK ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAŞ ELEKTRİK TARAFINDAN TR MONTAJI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95543)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 17:00 saatleri arasında, SİNEKÇİ MAHALLESİ KABASEKİZİ VE KARAMIK MEVKİİLERİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95551)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 23.10.2018 08:30 - 23.10.2018 16:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI VE ASKENT SİTESİ ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, DÖŞEMEALTI AOB TARAFINDAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95563)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 23.10.2018 12:00 - 23.10.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH PINARBAŞI MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95565)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ MAH ŞAHİN TEPESİ ASMACA MAH. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95569)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 23.10.2018 09:30 - 23.10.2018 15:00 saatleri arasında, YILMAZLI MAHALLESİ SULAMA TR BÖLGESİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, VATANDAŞ AĞAÇ KESİMİ YAPACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95583)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK DİNGİLLER MACARLAR AŞCIMUSTAFA TR DEN ENERJİ ALAN ABONELER bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95573)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇÜK GÜRÇAM VE GÖKÇEBELEN MAHALLESİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPIALCAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95579)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 23.10.2018 09:00 - 23.10.2018 15:00 saatleri arasında, YARBAŞ ÇANDIR,FIRANCA,KÖKEZ,PINARBAŞI,GÜZLÜ BELİ VE KORUCAK MEVKİİLERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95577)





Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 08:36