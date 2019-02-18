Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (18.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 18.02.2019 03:00 - 18.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR VATAN CAD BARBAROS CAD DEHA OTEL ULAŞLAR GRİNPİCE OTEL bölgesinde, MAHMUTLAR TR 53111243 DEHA OTEL YANI KABİN YALITIM VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98007)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 17:00 saatleri arasında, DİM YALÇI VE ARMUTLU MAH bölgesinde, MUTAHİT FİRMA DİREK DEPLESA İŞİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98035)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 16:00 saatleri arasında, DENİZYAKA bölgesinde, TR YE PARAFUDR MONTAJI AYIRICI BAKIMI AG AĞAÇ KESİMİ SEHİM ALMA () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97882)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.02.2019 03:00 - 18.02.2019 06:00 saatleri arasında, EMEK bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TRAFO AG PANOSU HÜCRE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97881)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 15:00 saatleri arasında, AŞAĞIPAZAR MAH. bölgesinde, TRAFO BÖLGESİNDE HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97980)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR HASTANE USTU MEZBAHA CİVARI bölgesinde, YATIRIM CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97992)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.02.2019 10:00 - 18.02.2019 16:00 saatleri arasında, SAHİLKENT MAH:DOKTOR SADIK AHMET CAD,EVREN CAD,DUMLUPINAR CAD,131,132,133,134,169 SOKAKLAR bölgesinde, HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98041)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 16:00 saatleri arasında, KARŞIYAKA CAMI KIRIĞI bölgesinde, HAT BAKIM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98044)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 12:00 saatleri arasında, BELEK (BİR KISMI) bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI DBA ANLAŞMASI KABLO BAĞLANTISI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98054)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 18.02.2019 10:00 - 18.02.2019 17:00 saatleri arasında, YAVU MAHALLESİ bölgesinde, YAVU MAHALLESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98048)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 15:00 saatleri arasında, AKÇAİNİŞ TEKKE ARASI SULAMA TR'DEN ENERJİ ALAN ABONELER bölgesinde, AKÇAİNİŞ TEKKE ARASI SULAMA TR AG ŞEBEKEDE AĞAÇ KESİMİ ÇALIŞMASI SEBEBİYLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98055)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 17:00 saatleri arasında, KASABA MAH. GÜPLÜCE MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98057)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 16:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAH. OKÇUÖLDÜĞÜ MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98061)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 17:00 saatleri arasında, ÜZÜMLÜ LAPAZ MEVKİİ bölgesinde, GÜVENLİK İHLALİ OLAN HAT KAPALIYA ÇEVRİLECEK AYRICA ÜÇ ADET DİREK DEPLASE EDİLECEK 1 ADET YENİ DİREK DİKİLECEK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98071)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.02.2019 10:00 - 18.02.2019 16:00 saatleri arasında, AYANOĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98079)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.02.2019 13:00 - 18.02.2019 18:00 saatleri arasında, V.ŞELALE VE AYANOĞLU MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98078)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 12:00 saatleri arasında, AKÇATI, KUZYAKA, BIÇAKÇI, ÜZÜMLÜ, UĞURLU, KESTEL, GÜMÜŞKAVAK, YALÇI, BUCAK, UZUNÖZ, ALACAM, TAŞBAŞI, ÖTEKÖY, USTA AHMETLİ, DİMÇAYI bölgesinde, AĞAÇ KESİM VE BUDAMA PROGRAMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98080)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.02.2019 08:30 - 18.02.2019 15:30 saatleri arasında, DUACI MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98095)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.02.2019 09:00 - 18.02.2019 12:00 saatleri arasında, DENİZYAKA bölgesinde, PARAFODUR MONTAJI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98103)

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 08:14