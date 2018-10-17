Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (17.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, BIÇAKÇI ÜZÜMLÜ UZUNÖZ GÜMÜŞKAVAK BUCAK DİMALACAMİÖTEKÖY UZUNÖZ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94879)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 17.10.2018 13:00 - 17.10.2018 16:00 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MH. ESKİ LARA CD. 1516 VE İSMET GÖKŞEN CD bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94912)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 17.10.2018 08:00 - 17.10.2018 12:30 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MH.1544 ESKİ LARA 1542 İSMET GÖKŞEN CD bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94911)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:FEVZİ ÇAKMAK CAD,CUMHURİYET CAD,ÇOBANLAR SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95183)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUATHIR CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95270)

• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, İBRADI ORMANA MAHALLESİ bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95279)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI, SON DURAK CİVARI, 65 KONUTLAR CİVARI, SAĞLIK MESLEK LİSESİ VE DÖŞEMEALTI SANAYİ SİTESİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIMLARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95285)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, ORTA MAH KISMEN KIZDERESİ CİVARI bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95307)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, MERKEZ MAH KISMEN bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95308)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 17.10.2018 09:30 - 17.10.2018 17:30 saatleri arasında, ÇAĞLARCA İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95312)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 17.10.2018 14:00 - 17.10.2018 15:30 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95322)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 17.10.2018 11:00 - 17.10.2018 13:00 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95321)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 17.10.2018 08:30 - 17.10.2018 10:30 saatleri arasında, TURİZİM CADDESİ HURRİYET CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95320)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 17.10.2018 10:00 - 17.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇÖRÜŞ DERE TR ÇIĞLIK MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95387)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEYAZI MAH BELENCİK MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95354)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95360)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, KUZDERE ÇAYBAŞI CAD. TEKE CAD. KARATAŞ CAD. KARAMANLI CAD. KEÇİLİ CAD. bölgesinde, OG-AG AGAÇ BUDAMA İŞLEMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95365)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 16:00 saatleri arasında, UGRAR MAH SOFTALAR MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95377)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95382)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95380)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, V.ŞELALE,V.ESENTEPE VE ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, UMAR TARIM GÜÇ ARTIŞI İÇİN TRAFO MONTAJI YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95384)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 17.10.2018 09:00 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇERLER VE FATİH MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95385)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 17.10.2018 13:00 - 17.10.2018 18:00 saatleri arasında, KÜTÜKÇÜ,YAVUZ SELİM,BARIŞ,ÇANKAYA,KAZIM KARABEKİR MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95386)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 17.10.2018 09:34 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, YÜKSEKALAN MAH 536 SOK 543 SOK 546 SOK bölgesinde, DİREK DEPLESESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95399)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 17.10.2018 15:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, GÜZLE-KOZAĞACI-KARAOLUK YAY-PEMBELİK GELESANDRA YAY-NARAĞACI NURÇEK YAY-ÇAŞIR YAY-PEMBELİK-ÇAYIRÖZÜ-NARAĞACI-BALKAYA MORBOĞAZ-BALKAYA-ORTAKÖY-ORTAKÖY BARÇIN YAYLASI-KAYABÜKÜ-ESKİBAĞ-YEŞİLDERE-KÖPRÜLÜ YAZLAR - KÖPRÜLÜ PINARGÖZÜ -KÖPRÜLÜ ERİKCİER- KÖPRÜLÜ BAŞYAYLA-ÇALTI-AKYAR TAVŞANALANI - AKYAR BOĞAZOLUK-AKYAR ÇAYIR-YENİKÖY -YASSIPINAR-ÇAMLIALAN -YENİSARAY-PAZARYERİ- KÖPRÜBAŞI-BADEM AĞACI YAY.-KARAKÖY-BEDAN bölgesinde, ASAT SULAMA TRAFOSU BRANŞMAN BAĞLANTISI YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95404)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.10.2018 10:05 - 17.10.2018 15:00 saatleri arasında, KARŞIYAKA MAH. YEŞİL SK. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95401)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 17.10.2018 13:00 - 17.10.2018 17:00 saatleri arasında, AVDANİMECİKOVACIKBEĞİŞ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95420)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 17.10.2018 13:10 - 17.10.2018 16:00 saatleri arasında, KERVANSARAY A.TÜRKEŞ BULVARI GRANADA OTEL bölgesinde, AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95422)

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 08:35