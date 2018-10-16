Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (16.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, BIÇAKÇI DİMALACAMİ BUCAK GÜMÜŞKAVAK UZUNÖZ ÜZÜMLÜ ÖTEKÖY bölgesinde, AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94878)

ALANYA'DA, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 15:00 saatleri arasında, ELİKESİK MAHALLESİ MACARLAR MEVKİİ bölgesinde, ARAZİ İÇİNDE KALAN HATTIN DEPLASE İŞLEMİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95369)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT:AKDENİZ BULVARI,BELEDİYE CAD,SAHİL CAD,BARBAROS CAD,FATİH CAD,CUMHURİYET CAD,ATATÜRK CAD,UZUN ÖMER SOK,KIRKGÖZ SOK,ORTA MAH. MEVKİ,KORUCA MEVKİ,ZENGEDER MEVKİ,23,34,35,46,51,64,66,68,67,74,75 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95182)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 15:00 saatleri arasında, HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95232)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 15:00 saatleri arasında, HOCALAR GÜNDOĞDU TAŞAĞIL MERKEZ BEKİRLER JANDARMA KAYMAZ BEREKET MIHRAP HAL SAĞİRİN ÇARDAK BEYDİĞİN KARABUCAK KIZILDAĞ BESKONAK KARABÜK BURMAHAN BOZYAKA ZERK DÜZAĞAÇ KIRKKAVAK BALLIBUCAK GAZİLER ÇALTEPE bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIMI VE HAT BAKIMI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95235)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95269)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖLCÜK MAHALLESİ BAŞ GÖLCÜK MEVKİİ. bölgesinde, GÖLÇÜK MAHALLESİ BAŞ GÖLCÜK MEVKİİ TR BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95286)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAH bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95304)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, ORTA MAH KISMEN KIZDERESİ CİVARI bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95305)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, MERKEZ MAH KISMEN bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95306)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 16.10.2018 09:30 - 16.10.2018 17:30 saatleri arasında, AKDAMLAR VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95309)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 16.10.2018 11:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARAÖZ-ORTAKÖY-KAYADİBİ-KIRBAŞ-KARGI MAHALLELERİ VE GÜLET GES bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95311)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURİZİM CADDESİ HURRİYET CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95319)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEYAZI MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95353)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 15:00 saatleri arasında, KOZAĞCI MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95358)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 16.10.2018 10:00 - 16.10.2018 16:00 saatleri arasında, YAYLA KUZDERE OVACIK GÖLBASTI GEDELMA SOMAKSENİRİ bölgesinde, OG-AG AGAÇ BUDAMA İŞLEMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95363)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 16.10.2018 08:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, FENER MAH 1986/ 1976/1975/1974/SOKLAR VE B. ECEVIT BULVARI bölgesinde, BETON KÖŞK DEĞİŞİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95370)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT:GÖKSU CAD. VE ARAPALANI OLARAK BİLİNEN BÖLGE bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95373)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 16:00 saatleri arasında, PINARBAŞI MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KET ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95376)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95381)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 16.10.2018 09:00 - 16.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95379)

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 09:46