Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (08.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 17:00 saatleri arasında, HACET BÜYÜK HASBAHÇE FIĞLA MAH bölgesinde, BELEDİYE BAX AKTARRIMI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100449)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 08.03.2019 03:00 - 08.03.2019 06:00 saatleri arasında, ÇIPLAKLI GENELİ ÇİKÇİLLİ bölgesinde, ALANYA AGB BİRİMİZCE 111187 TR16 VE 112011 TR 18 KABİN İÇİ YALITIM ÇALIŞMASI VE BAKIM YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100448)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÇENGER bölgesinde, BİNA BAKIMI VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100242)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE SÜTLEĞEN MAH ARMA MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100271)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 16:00 saatleri arasında, GÜZÖREN SİVRİTAŞ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100325)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 15:00 saatleri arasında, DOĞANCA MAH ÇİLE MAH GÖKCESARAY MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, OG FİDERİ ÜZERİNDE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100356)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 15:00 saatleri arasında, BAYINDIR, BOZHÜYÜK, GÖLOVA,DİRİNO MH., ÇUKURELMA, ÇOBANİSA, GÜMÜŞYAKA, KARAKÖY, ÖZDEMİR,ÇALPINAR,KIZILPINAR MAHALLELERİ VE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, ENERJİ NAKİL HATTINA YAKLAŞAN BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE PERİYODİK BAKIM NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100361)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.03.2019 00:00 - 08.03.2019 03:00 saatleri arasında, SARILAR EVRENSEKI KOMURCULER bölgesinde, 132215 DOLBAZLAR YOLU UZERI TR 2 İLE 132237 EVRENLER MEZARLIK YANI TR BECAIS YA () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100365)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100372)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MÜTEAHHİT YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100387)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 17:00 saatleri arasında, CİHADİYE MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100404)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 08.03.2019 08:30 - 08.03.2019 17:30 saatleri arasında, ÇATALLAR-DORUMLAR-ARAPLAR KISMİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE ŞEBEKE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100410)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 17:00 saatleri arasında, CAGLAYAN MH HATANE ALTI bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100425)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 08.03.2019 10:00 - 08.03.2019 14:00 saatleri arasında, ORHANLAR KARAMANLAR GÖZÜBÜYÜK SABURLAR bölgesinde, ALANYA İLÇESİ ORHANLAR MH CBSNO:332499 NOLU DİREK ÇİFT TEPE TRAVERS İLE DEGİŞTİRİLECEK BUNDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100438)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 18:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖEREN MAH MUMUDA MEVKİİ - BALDIRAZ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100442)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 08.03.2019 08:30 - 08.03.2019 15:30 saatleri arasında, KIZILLI MAHALLESİ HACIALİLER VE MANAVLAR MEVKİİLERİNİN TAMAMI,BAŞKÖY MAHALLESİNİN KOLAKLAR MEVKİİNİN TAMAMI VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMI bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100450)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 16:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAH. bölgesinde, MÜTAHİTKET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100452)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 12:00 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MAH İSMET GÖKŞEN CAD 1547 SOK ALPEK SİTESİ bölgesinde, OG KABLO BAĞLANTISI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100453)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAH SANAYCAD 14110 SOK KANAL SOK 14108 SOK KARANFİL CAD KONAKLI MENDERES OKULU CİVARI TÜRBE CAD İSTİKLAL CAD bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100456)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.03.2019 09:00 - 08.03.2019 16:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MERKEZ bölgesinde, ENH BAKIM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100458)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 08.03.2019 12:00 - 08.03.2019 18:00 saatleri arasında, GEDİK KISMİ-ORTA MAH KİSM,-BELEK YOLU bölgesinde, ALPEK KAPLO ÇEKİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100463)

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 07:53