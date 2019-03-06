Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (06.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 14:00 saatleri arasında, DEREKÖY, TÜRKTAŞ, HACIKERİMLER, SÜLEYMANLAR, TOSLAK, YENİKÖY,KAYABAŞI,UŞAKPINARI, TEKEOYNATAN, bölgesinde, SCADA TESTİ YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100374)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 17:00 saatleri arasında, DOĞANÇAM SEYDİLER bölgesinde, HAT BAKIMI VE BİNA BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100240)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.03.2019 02:00 - 06.03.2019 05:00 saatleri arasında, ÖRNEK SİDE bölgesinde, ANDIZLI TR İLE MOD 4 ALTI ÇUKUR TR BECAİŞ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100257)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE SÜTLEĞEN MAH ARMA CEVİZLİK MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100269)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 16:00 saatleri arasında, KUM MAH AKMAZ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM HAT ÇEKİM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100323)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 17:00 saatleri arasında, BEYMELEK MAHALLESİ İSKELE MEVKİİ bölgesinde, BEYMELEK MAHALLESİ İSKELE MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100347)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 15:00 saatleri arasında, AKOLUK MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AG DE AHAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100354)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 18:00 saatleri arasında, AĞULLU, BELENLİ, SARILAR, AHATLI, KASABA, UĞRAR, ÇATALOLUK,SİNNELİ, KIZILAĞAÇ, AKÖRÜ,ÇEŞME, KEMER,DİRGENLER,ORTABAĞ, GÜRSU, KARADAĞ, DOĞANTAŞ, SAHİL KILINÇLI, BOĞAZCIK bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100368)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT MAH KOMPLE ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100370)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.03.2019 09:00 - 06.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MÜTEAHHİT YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100385)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 06.03.2019 10:30 - 06.03.2019 18:00 saatleri arasında, BELPINAR-CUMHURİYET MAH. KISMİ-ÜRÜNDÜ ALAÇEŞME-KÖKEZ KISMİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE ŞEBEKE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100408)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.03.2019 11:00 - 06.03.2019 14:00 saatleri arasında, ILICA EVRENSEKI ÇOLAKLI DOLBAZLAR EVRENLER YAVŞİ SALUR SIRTKOY YENIKOY GULTEPE ŞİŞELER HATIPLAR SARILAR bölgesinde, SCADA CALISMASI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100409)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 06.03.2019 12:00 - 06.03.2019 15:00 saatleri arasında, SALKIMEVLER SARILAR bölgesinde, TRAFO DEGISIMI BECAI IS () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100415)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 06.03.2019 14:00 - 06.03.2019 20:00 saatleri arasında, YUKARIKOCAYATAK FEDENLER-AŞAĞIKOCAYATAK-ALAMERSİN-KÖSELER KISMİ-ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ FABRİKALAR bölgesinde, SACADA PTP TEST ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100416)

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 07:37