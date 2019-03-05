Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (05.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da , 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100371)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 17:00 saatleri arasında, DUZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100203)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.03.2019 00:30 - 05.03.2019 07:00 saatleri arasında, YAYLA EMEK bölgesinde, BECAİŞ TR DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100229)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÇENGER bölgesinde, AOB HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100230)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 05.03.2019 03:00 - 05.03.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR MAH FİLİZKENT SİTERİ BARBAROS CAD MEHMET ÇAKIIR CAD bölgesinde, ALANYA AGB BİRİMİMİZCE 111765 VE 111766 KABİN İÇİ YALITIM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100300)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 05.03.2019 10:00 - 05.03.2019 14:00 saatleri arasında, SALUR MAH. bölgesinde, 222301 TR AYIRICI BAKIM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100324)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 05.03.2019 08:30 - 05.03.2019 15:30 saatleri arasında, KOVANLIK VE ÇUBUK BOĞAZINDAKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100328)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.03.2019 11:00 - 05.03.2019 17:00 saatleri arasında, ODABAŞI MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100331)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 17:30 saatleri arasında, INARGÖZÜ-HASKIZILÖĞREN-BOZDOĞAN-DEMİRCİLER-YEŞİLVADİ-HASDÜMEN-HASPINAR-HACIOSMANLAR-KOZAN bölgesinde, ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMLERİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100337)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.03.2019 10:00 - 05.03.2019 11:30 saatleri arasında, KİRİŞÇİLER, ODABAŞI, ÇAMLICA, BAŞKÖY BİR KISMI, KIZILLI BİR KISMI VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100330)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 17:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ NARLIK MEVKİİ bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100346)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 15:00 saatleri arasında, BEREBUCAK BUCAK TR ÇİLE MAH ADANDA TR GÜRÇAM MAH DERE TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, OG FİDERİ ÜZERİNDE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100353)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 15:00 saatleri arasında, HASYURT KOLAKLAR MAH KOMPLE ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.03.2019 09:00 - 05.03.2019 17:00 saatleri arasında, SÜTÇÜLER,HÜSNÜ KARAKAŞ VE HABİBLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.03.2019 12:00 - 05.03.2019 17:00 saatleri arasında, TEPEKÖY HOCALI bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 07:42