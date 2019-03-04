Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (04.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 04.03.2019 03:00 - 04.03.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR 4 YOK KLAS OTEL İDAAL ÖTEL DORİS AYTUR ÖTEL bölgesinde, ALANYA GB BİRİMİMİZCE 111267 TR 14 KABİN İÇİ YALITIM VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100296)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 16:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR FEVZİ CAKMAK CAD JANDARMA CİVARI SANAYİ BÖLGESİ YUKARI MAH RECEPLİ SOK . bölgesinde, EKİPLERİMCE OG HAT BAKIMI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100357)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 04.03.2019 12:00 - 04.03.2019 18:00 saatleri arasında, PAŞAKÖY MAHALLESİ TEPE MAHALLESİ VE BELEDİYE MEZARLIĞI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA TESTİ YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100373)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 17:00 saatleri arasında, DUZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100202)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 17:00 saatleri arasında, GÜNDOĞDU KISALAR KARTLAR GÜMÜŞLER bölgesinde, AOB HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100227)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.03.2019 01:00 - 04.03.2019 07:00 saatleri arasında, DEĞİRMENLİ SARAÇLI BELENOBASI DEMİRCİLER KÜLÜLER bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100231)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.03.2019 03:00 - 04.03.2019 07:00 saatleri arasında, GUZELYALI DEĞİRMENLİ BELENOBASI SARACLI DEMIRICLER KULCULER bölgesinde, DEĞİRMENLİ KÖK BINA BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100233)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE SÜTLEĞEN MAH ETKİLENEMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100267)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 17:00 saatleri arasında, GÜZÖREN MAH KARAGÖL MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100318)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 17:00 saatleri arasında, KARATAŞ, AŞAĞIOBA, DERELİ, KEVŞİRLER, KIZILLI MERKEZ VE BU BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100327)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 17:30 saatleri arasında, PINARGÖZÜ-HASKIZILÖĞREN-BOZDOĞAN-DEMİRCİLER-YEŞİLVADİ-HASDÜMEN-HASPINAR-HACIOSMANLAR-KOZAN bölgesinde, ŞEBEKE BAIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMLERİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100336)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 04.03.2019 10:00 - 04.03.2019 13:00 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA VE VARSAK MENDERES MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA KABUL EKSİK GİDERME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100351)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 15:00 saatleri arasında, BEREBUCAK BUCAK TR ÇİLE MAH ADANDA TR GÜRÇAM MAH DERE TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, OG FİDERİ ÜZERİNDE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100352)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 15:00 saatleri arasında, SÖĞÜTCÜK MAH. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100362)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 04.03.2019 00:30 - 04.03.2019 02:30 saatleri arasında, TITREYENGOL SORGUN SİDE bölgesinde, TITREYEN SAĞ SOL FIDERLERI DEVREYE ALINACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100364)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 04.03.2019 09:00 - 04.03.2019 18:00 saatleri arasında, AĞULLU, BELENLİ, SARILAR, AHATLI, KASABA, UĞRAR, ÇATALOLUK,SİNNELİ, KIZILAĞAÇ, AKÖRÜ,ÇEŞME, KEMER,DİRGENLER,ORTABAĞ, GÜRSU, KARADAĞ, DOĞANTAŞ, SAHİL KILINÇLI, BOĞAZCIK bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100366)





Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 10:41