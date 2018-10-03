Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (03.10.2018)

ALANYA, Gazipaşa , Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94771)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 15:00 saatleri arasında, SARILAR SİDE ILICA KUMKÖY EVRENSEKI VE ÖZEL MUSTERILER bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIM VE BAKIM CALIMSASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93725)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 17:00 saatleri arasında, MENTEŞBEY MAH. - MİNARELİ MAH. bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93740)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.10.2018 08:00 - 03.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİ SU SEYDİLER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93746)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 15:00 saatleri arasında, YENİ MAH:ATATÜRK CAD,102,147,129,164,132,149,151 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94735)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 15:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH BOZYER CAD MURTLU SOAK İNCİRİLİK SOKAK SDATYUM CAD bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94775)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 03.10.2018 10:00 - 03.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖYNÜK:İSMET İNÖNÜ CAD,ALİ FUAT CEBESOY CAD,YÖRÜK OSMAN CAD,ŞEHİT ONBAŞI CAD,104,108,120,122,126,133,144,145,147,149,150,151,152,157,158 SOKAKLAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94810)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 13:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ KAVAKDİBİ CADDESİ VE ÇAYBAŞI SOKAK bölgesinde, YAYLAKAYA MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAKTA TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94814)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 13:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ VE GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİ. bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ YÖRÜKLER SOKAKTA TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94813)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 03.10.2018 13:00 - 03.10.2018 18:00 saatleri arasında, A.OVA SİNAN VE A.OVA ORTA MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA KABUL EKSİK GİDERME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94945)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 17:00 saatleri arasında, KADRİYE MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94827)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94828)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 17:00 saatleri arasında, MERKEZ MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94826)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ ASMACA bölgesinde, MUTAHİT FİRMA DİREK DEPLASESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94839)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 03.10.2018 14:00 - 03.10.2018 18:00 saatleri arasında, KALKAN MAH. TAŞBAŞI MEVKİİ KIŞLA MEVKİİ KÖMÜRLÜK MEVKİİ ULUGÖL MEVKİİ bölgesinde, SCADA EKİBİ TARAFINDAN AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ İÇİN KESİNTİ TALEBİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94844)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 03.10.2018 14:00 - 03.10.2018 18:00 saatleri arasında, KALKAN MAH. KIZILTAŞ KÖRDERE SARNIÇBAŞI ORDU MEVKİİLERİ bölgesinde, SCADA EKİBİ TARAFINDAN KALKAN DM DE KÖRDERE ORDU ÇIKIŞINDA AKIM TRAFOSU DEĞİŞİMİ İÇİN KESİNTİ TALEBİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94845)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 17:00 saatleri arasında, UĞRAK MAH. bölgesinde, OG HAT BAKIM CALIŞMASI VE HAT ALTI BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94857)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 03.10.2018 01:00 - 03.10.2018 07:00 saatleri arasında, MELTEM MAH. MELTEM BUL.2 CD. 4.CD. 3808 SK ADEM TOLUNAY LİSESİ VE CİVARI 2 C bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94898)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 15:00 saatleri arasında, KUM MAH bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ KESİM HAT BAKIM YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94934)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 03.10.2018 09:00 - 03.10.2018 13:00 saatleri arasında, KASAPÇAYIRI OKUL CIVARI bölgesinde, TR AYIRICI KOL DEĞİŞİMİ AG HAT BAKIM AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94932)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 03.10.2018 09:45 - 03.10.2018 17:30 saatleri arasında, GEYİK BAYIRI,ÇAĞLARCA MAHALLELERİ,GEYİK BAYIRI,ÇAĞLARCA,DOYRAN YAYLALARI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94937)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 03.10.2018 09:30 - 03.10.2018 16:00 saatleri arasında, ORTABAG MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94935)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 03.10.2018 10:00 - 03.10.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİRÇ. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94938)

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 12:47