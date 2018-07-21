Dikkat! Alanya için elektrik kesintisi duyurusu

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından Alanya'nın bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler
Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) Alanya'da, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, Kadıpaşa Mahallesi Elmas Sokak, Bostanpınarı Caddesi, Kasapoğlu Sokak, Hacet Mahallesi, Tıkmak Sokak, Gümrükçüler Sokak ve civarı bölgesinde, belediye deplase çalışması (müşteri talebi) sebebiyle, iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır açıklamasını yaptı.
21 TEMMUZ CUMARTESİ 2018 TARİHİNDE ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK YAPILACAK DİĞER İLÇELER
MANAVGAT ilçesinde, 21.07.2018 08:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇELTİKÇİ AŞAĞI IŞIKLAR DEMİRCİLER HASBAHÇE HACİALİ KURTLAR CEVİZLER SARIAHMETLİ KARACALAR SÜLEK HACİİSALI AYRANCILAR UZUNKALE TAŞKESİĞİ AHMETLER GEBECE TEPEKÖY HOCALI ÇAMLITEPE GENÇLER bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91965)
ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.07.2018 08:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, AŞAĞI IŞIKLAR bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91969)
ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.07.2018 08:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAYYAZI bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91973)
ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 19:00 saatleri arasında, KIŞLA MAHALLESİ GENELİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİ İLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91990)
ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, SAKAR PINARI,FESLİKAN,TUFA VE KAR ÇUKURU ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91995)
ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA MAHALLESİ SARI ÖREN MEVKİİ KURBAĞICIK CADDESİ, 119 SOKAKTA BULUNAN AG ABONELER YAPILACAK ENERJİ KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92015)
ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÖRENCİK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92019)
ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 21.07.2018 11:30 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, KUZDERE MAHALLESİ TEKKE CADDESİ 73 SOKAK İLE MEZARLIK ARASI, 73 SOKAK, 74 SOKAK, 75 SOKAKTA BULUNAN AG ABONELER YAPILACAK ENERJİ KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92066)
ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 21.07.2018 08:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MAH AYDIN 2355 2357 2361 2375 SOKAKLAR ERMENEK MAH KUTLU HAZAN SOKAKLAR bölgesinde, AG DİREK DEPLASESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92030)
ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 21.07.2018 08:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, GAZİLER MAHALLESİ GENELİ FETTAHLI MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92037)
ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 21.07.2018 08:00 - 21.07.2018 17:00 saatleri arasında, YEŞİLBAHÇE MAH. METIN KASAPOGLU CAD LARA CAD. 1450-1452 1446 SOKAKLAR TEVFIK ISIK CADDESI bölgesinde, GÜÇ ARTIRIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92045)
ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAVUŞKÖY-KADILAR-UZUNLAR-HALİTAĞLAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92054)
ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. SARIKAVAK MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92057)
ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 21.07.2018 11:30 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, KUZDERE MAHALLESİ ÇAYBAŞI CADDESİ, 87 SOKAK 88 SOKAKTA BULUNAN AG ABONELER YAPILACAK ENERJİ KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(92067)