Dikkat! Alanya için elektrik kesintisi duyurusu

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından Alanya'nın bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) Alanya'da, 21.07.2018 09:00 - 21.07.2018 18:00 saatleri arasında, Kadıpaşa Mahallesi Elmas Sokak, Bostanpınarı Caddesi, Kasapoğlu Sokak, Hacet Mahallesi, Tıkmak Sokak, Gümrükçüler Sokak ve civarı bölgesinde, belediye deplase çalışması (müşteri talebi) sebebiyle, iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır açıklamasını yaptı.

21 TEMMUZ CUMARTESİ 2018 TARİHİNDE ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK YAPILACAK DİĞER İLÇELER