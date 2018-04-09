Dikkat! Alanya'da su kesintisi uyarısı

ASAT'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Alara bölgesinde TEDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi meydana geldiği için İncekum, Avsallar, Çakallar ve Okurcalar pompaları saat 19.00’a kadar devre dışı kalacağından bu mahallelerde bugün akşam saatlerine kadar sular verilemeyecektir. Türkler Mahallesinde ise yarın da 11.00 - 19.00 arasında sular verilemeyecektir. Bilgilerinize önemle duyurulur."
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