Dikkat! Alanya'da o mahallelerde elektrikler kesilecek

AÇIKLAMA AEDAŞ'tan geldi. AEDAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyurda, "6 Aralık Cuma günü saat 00.00 ile 08.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulundan, Eğri Köprü Caddesi, Akasya Sokak, Bergamut Sokak, Turunç Caddesi; Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Kerim Ertekin Caddesi, Saray Beleni Caddesi ile Fığla Mahallesi'nde bulunan Hastane Sokak'ta periyodik bakım çalışması sebebiyle 8 saat boyunca elektrik kesintisi yapılacaktır" denildi.