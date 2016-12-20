Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi var

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:
Alanya: 09.00-17.00 Yeşilöz, Hocalar, Özvadi, Uğrak ve İmamlı Mahalleleri
Aksu: 09.00-18.00 Kurşunlu ve Topallı Mahalleleri
Döşemealtı: 08.00-16.00 Kömürcüler Mahallesinin bir kısmı
Muratpaşa: 08.00-18.00 Kızıltoprak ve Yenigöl Mahalleleri
Kepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Göksu ve Beşkonaklar Mahalleleri
Kepez: 09.00-16.00 Hüsnü Karakaş ve Habibler Mahalleleri
Konyaaltı: 08.00-18.00 Toros ve Öğretmenevleri Mahallelerinin bir kısmı ile Atatürk Bulvarı
Konyaaltı: 08.30-17.30 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar
KAŞ: 09.00-19.00 Kalkan'a bağlı tüm Mahalleler
Korkuteli: 09.00-17.00 Yeşilyayla ve Uzunoluk Mahalleleri ile Yeni Hal Civarı, Sanayi Sitesi Civarı, Yem Sanayi Civarı ve Şemik Tepesi Civarı
Serik: 13.00-16.00 Orta, Yeni, Merkez, Akçaalan, Gedik, ve Kökez Mahalleleri kısmen Karadayı Mahallesi ise tamamen
Elmalı: 08.00-16.00 Eymir Mahallesi - ANTALYA
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