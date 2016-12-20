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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi var

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Aksu, Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Elmalı, Kaş, Korkuteli ve Serik ilçelerinde 22 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi var

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Aksu, Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Elmalı, Kaş, Korkuteli ve Serik ilçelerinde 22 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

20 Aralık 2016 Salı 13:12
Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi var
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AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Elmalı, Kaş, Korkuteli ve Serik ilçelerinde 22 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:
Alanya: 09.00-17.00 Yeşilöz, Hocalar, Özvadi, Uğrak ve İmamlı Mahalleleri
Aksu: 09.00-18.00 Kurşunlu ve Topallı Mahalleleri
Döşemealtı: 08.00-16.00 Kömürcüler Mahallesinin bir kısmı
Muratpaşa: 08.00-18.00 Kızıltoprak ve Yenigöl Mahalleleri
Kepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Göksu ve Beşkonaklar Mahalleleri
Kepez: 09.00-16.00 Hüsnü Karakaş ve Habibler Mahalleleri
Konyaaltı: 08.00-18.00 Toros ve Öğretmenevleri Mahallelerinin bir kısmı ile Atatürk Bulvarı
Konyaaltı: 08.30-17.30 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar
KAŞ: 09.00-19.00 Kalkan'a bağlı tüm Mahalleler
Korkuteli: 09.00-17.00 Yeşilyayla ve Uzunoluk Mahalleleri ile Yeni Hal Civarı, Sanayi Sitesi Civarı, Yem Sanayi Civarı ve Şemik Tepesi Civarı
Serik: 13.00-16.00 Orta, Yeni, Merkez, Akçaalan, Gedik, ve Kökez Mahalleleri kısmen Karadayı Mahallesi ise tamamen
Elmalı: 08.00-16.00 Eymir Mahallesi - ANTALYA
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AlanyaElektrikAksuDöşemealtıMuratpaşaKepezKonyaaltıElmalıKaşKorkuteli
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