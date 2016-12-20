Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi var

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Elmalı, Kaş, Korkuteli ve Serik ilçelerinde 22 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Alanya: 09.00-17.00 Yeşilöz, Hocalar, Özvadi, Uğrak ve İmamlı Mahalleleri

Aksu: 09.00-18.00 Kurşunlu ve Topallı Mahalleleri

Döşemealtı: 08.00-16.00 Kömürcüler Mahallesinin bir kısmı

Muratpaşa: 08.00-18.00 Kızıltoprak ve Yenigöl Mahalleleri

Kepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Göksu ve Beşkonaklar Mahalleleri

Kepez: 09.00-16.00 Hüsnü Karakaş ve Habibler Mahalleleri

Konyaaltı: 08.00-18.00 Toros ve Öğretmenevleri Mahallelerinin bir kısmı ile Atatürk Bulvarı

Konyaaltı: 08.30-17.30 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar

KAŞ: 09.00-19.00 Kalkan'a bağlı tüm Mahalleler

Korkuteli: 09.00-17.00 Yeşilyayla ve Uzunoluk Mahalleleri ile Yeni Hal Civarı, Sanayi Sitesi Civarı, Yem Sanayi Civarı ve Şemik Tepesi Civarı

Serik: 13.00-16.00 Orta, Yeni, Merkez, Akçaalan, Gedik, ve Kökez Mahalleleri kısmen Karadayı Mahallesi ise tamamen

Elmalı: 08.00-16.00 Eymir Mahallesi - ANTALYA

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