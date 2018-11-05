Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (5.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 17:00 saatleri arasında, TOSLAK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95867)

ALANYA'DA, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 18:00 saatleri arasında, KARGICAK SAHİL ATLANTA OTEL KARAGEDİK UTOPYA OTEL CİVARİ ALTUR SİTESİ bölgesinde, NUTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95969)

ALANYA'DA, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 13:00 saatleri arasında, FIGLA MH 301 SK ESKİ HASTANE ARKASI CİKCİLLİ KISMEN bölgesinde, AG DİREK DEPLASESİ BELEDİYE ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95988)

ALANYA'DA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 17:00 saatleri arasında, İNCEKUM HACILAR KARAMUSTAFALAR PEGASUS OTEL bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95996)

ALANYA'DA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 17:00 saatleri arasında, SAPADERE MERKEZ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95998)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.11.2018 09:30 - 05.11.2018 17:30 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95700)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,KARABÜK,YARDİBİ,DÜZAĞAÇ,ALTINKAYA BURMAHAN,KIRKKAVAK MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YATIRIMLAR KAPSAMINDA ENH ÇALIŞMASI VE AÇIK ŞALTLARIN KAPALIYA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95762)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER KİRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95822)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, DEREKÖYSÜLEKLERYELEMETAŞKESİĞİVARSAK YAYLASI DEREKÖY YAYLASISÜLEKLER YAYLASI MAHALLERİ VE BU BÖLGEDEKİ ÖZEL ABONELER bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95836)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 16:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. ÇINAR SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95859)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 16:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. ÖZALTIN SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95860)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, V.ŞELALE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95871)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÜNEŞ VE HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95872)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 16:00 saatleri arasında, ILICA MAHALLESİ PAZARYERİ MEVKİİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95876)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, TEOMANPAŞA,DÜDENBAŞI,GÜNEŞ,MEHMET AKİF ERSOY MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, KEPEZ BELEDİYESİ CAMİİ BOYAMA İÇİN EMNİYET AMAÇLI KESİNTİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95881)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 14:00 saatleri arasında, KUM YOLU ÖRNEK VE OZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95883)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 05.11.2018 09:30 - 05.11.2018 15:30 saatleri arasında, BÜKLÜCE ,YENİKÖY KEPEZ bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95893)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 16:00 saatleri arasında, MACUN VE FATİH MAHALLELERİNİN TAMAMI FETTAHLI MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, HATTA YAKLAŞAN AĞAÇLARIN BUDANMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95894)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇÜK MAH GÖÇEBELEN MAH ASAT İÇMESUYU TR GÜRÇAM ALİBAĞ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ÜSTÜ HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95908)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ MEVKİİ, SARIKAVAK, SARMAŞIK MEVKİLERİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95915)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 14:00 saatleri arasında, YENİ MAHALLE DARBOĞAZ SOKAK BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİNDEN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95917)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 13:00 saatleri arasında, BEYKONAK GAVURAĞACI SOK bölgesinde, VHD İZALATÖR DEĞİŞİMİ HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95927)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 16:00 saatleri arasında, DÜZLERÇAMI MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95941)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 05.11.2018 12:00 - 05.11.2018 18:00 saatleri arasında, YEŞİLYAYLA MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT YAPACAK OLDUĞU ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95957)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 14:30 saatleri arasında, BOZHÖYÜK MAHALLESİ GENELİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN ENERJİ NAKİL HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI NEDENİYLE BOZHÖYÜK HATBAŞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95971)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAG MAH bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95986)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, KIRCAMİ MAH ZÜMRÜTOVA MAH YALI CAD bölgesinde, ŞEBEKEYE DEĞEN AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95990)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 15:00 saatleri arasında, ERMENEK MAH ASMALI SOK ÇAM SOK BAHÇE SOK GÜZELBAĞ MAH YEŞİL SOK bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95995)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.11.2018 11:30 - 05.11.2018 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. YÜKSEKKÖPRÜ MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95999)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 05.11.2018 09:00 - 05.11.2018 16:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAHALLESİ GACARLAR MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96019)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 05.11.2018 10:05 - 05.11.2018 16:00 saatleri arasında, DEĞİRMENLİK YAZI bölgesinde, AG HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(96024)