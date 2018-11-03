Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (3.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 17:00 saatleri arasında, TOSLAK MAH DUTLUK VE TÜRKMENLER MEVKİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95874)ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 15:00 saatleri arasında, ALAYLI VE GÜLOLUK MAHALLELERİ bölgesinde, OG HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇLARIN BUDANMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95710)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ,KÜÇÜKLÜ,ÖZNURTEPE,ÇAKMAK,ÇÖRÜŞ,YEŞİLYURT VE ÇIĞLIK MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95784)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,KARABÜK,YARDİBİ,DÜZAĞAÇ,ALTINKAYA,BURMAHAN,KIRKKAVAK MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YATIRIMLAR KAPSAMINDA ENH ÇALIŞMASI VE AÇIK ŞALTLARIN KAPALIYA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95760)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ KEÇELER MEVKİSİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95778)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ VE ÖZEĞİR MEVKİLERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95781

)ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 14:00 saatleri arasında, AVSALLAR STATYUM CAD KOCAMUSTAFALAR MAH bölgesinde, MUTAHİT FİRMA ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95790)ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 03.11.2018 11:00 - 03.11.2018 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ AKÇABELEN MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95793)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 10:00 saatleri arasında, HACIVELİLER HIZIRKAHYA KAVAK SALUR bölgesinde, 222271 TR KESİCİYE BAKIM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95806)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 15:00 saatleri arasında, KARABUCAK MAHALLESİ GÖKYAZI MAHALLESİ ALAKENT MAHALLESİ bölgesinde, KARABUCAK MAHALLESİNDE BİNA VE HÜCRE BAKIMI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95811)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 15:00 saatleri arasında, ALAKENT MAHALLESİ GÖKYAZI MAHALLESİ KARABUCAK MAHALLESİ VE BÜYÜKKUM MAHALLESİ bölgesinde, ALAKENT MAHALLESİNDE BİNA VE HÜCRE BAKIMI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95812)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 03.11.2018 12:00 - 03.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÖKYAZI MAHLLESİ KARABUCAK MAHALLESİ VE BÜYÜKKUM MAHALLESİ bölgesinde, GÖKYAZI MAHALLESİNDE BİNA VE HÜCRE BAKIMI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95813)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 03.11.2018 12:00 - 03.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÖKYAZI MAHALLESİ VE BÜYÜKKUM MAHALLESİ. bölgesinde, GÖKYAZI MAHALLESİNDE BİNA VE HÜCRE BAKIMI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95814)ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER KİRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95819)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 14:00 saatleri arasında, KEMER MERKEZ ATATÜRK BULVARI 121 128 119 123 125 139 145 104 102 SOKAKLARI bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95827)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 14:00 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA VE VARSAK MENDERES MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95842)ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 14:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. SÜRÜNCEK SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95856)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. HOZMUN SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95858)ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 14:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. ACARBULUT SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95857)ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 14:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAH. KANALBAŞI SK. bölgesinde, BELEDİYE ASFALT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95855)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, TOSLAK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95863)ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, BEKTAŞ MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95866)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 14:00 saatleri arasında, KORUBAŞI MAHLLESİNİN BİR KISMI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI, MUZKENT MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, ANA HAT BAKIMI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95869)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 03.11.2018 08:30 - 03.11.2018 15:30 saatleri arasında, ALTINKALE, YENİKÖY VE ÇIPLAKLI MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE AKDENİZ BULV. BİR KISMI ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ARIZALI AYKON MARKA HÜCRE DEĞİŞİMLERİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95873

)ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, ÇAYYAZI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95877)ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 13:00 saatleri arasında, TOSMUR bölgesinde, MUTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95888)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 03.11.2018 08:00 - 03.11.2018 10:00 saatleri arasında, ÇAYBAŞI MAHALLESİ TR2 NOLU TRAFONUN 1 KOLU ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95889)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 03.11.2018 09:00 - 03.11.2018 10:00 saatleri arasında, YENİ MH. KİRAZLI SOKAĞININ BİR BÖLÜMÜ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK KESİNTİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95890)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.11.2018 08:30 - 03.11.2018 14:30 saatleri arasında, KIZILDAG KARABUCAK bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95891)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 03.11.2018 09:10 - 03.11.2018 16:00 saatleri arasında, MERKEZ MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ KISMEN ETKİLENECEK bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95896)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 03.11.2018 11:00 - 03.11.2018 17:00 saatleri arasında, KIRKPINAR MAHALLESİ bölgesinde, VATANDAŞIN YAPACAK OLDUĞU AĞAÇ KESİMİ İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95907)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 03.11.2018 12:30 - 03.11.2018 15:00 saatleri arasında, FİNİKE:YEŞİLKÖY,YAZIR,ÇAMLIBEL,DAĞBAĞ;(MERKEZ ,TRABUZ)ERNEZ;(ALLET,İNÖNÜ,MERKEZ) MAHALLELERİNDEKİ ABONELER VE OG ÖZEL MÜŞTERİ ABONELERİ YAPILACAK OLAN KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YENİ YAPILAN TR TESİS FİZİKİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95913)