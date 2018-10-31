Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (31.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 16:00 saatleri arasında, TOSLAK bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94893)ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 14:00 saatleri arasında, YENİ MAH:YAVUZ SELİM CAD,524,527,531,532 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95196)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 14:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇALTEPE GAZİLER BALLIBUCSK bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIMI VE HAT BAKIMI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95240)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 14:00 saatleri arasında, DÖRT YOL BULV. 425-415-DALYAN-409 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95397)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 14:00 saatleri arasında, YUVACIK MAH BAŞ DARGAZ MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, AVEA VODAFONE AİT HATTA BRANŞMAN DİREK DEPLASE İŞLEMİ İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95785)ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 16:00 saatleri arasında, SEYDİLER, SULEK, YEMİŞLİSU, KİRAZLI, KARACALAR, MH bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95632)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 16:00 saatleri arasında, BEREKET MH bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95642)ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 15:00 saatleri arasında, ALTINYAKA MH. bölgesinde, HAT BAKIM TR BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95650)ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 15:00 saatleri arasında, ALTINYAKA MAH. bölgesinde, HAT BAKIM TR BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95649)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 17:00 saatleri arasında, SUGÖZÜ MAHALLESİ ÇOMRUK MEVKİLERİ VE YAYLALAR ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95772)

ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 31.10.2018 12:00 - 31.10.2018 15:00 saatleri arasında, İBRADI YUKARI KOPARATİF EVLERİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95800)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 16:00 saatleri arasında, AŞAĞI IŞIKLAR bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95662)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 15:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ, SARIKAVAK, SARMAŞIK MEVKİLERİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95687)ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 17:00 saatleri arasında, SÜGÖZÜ MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ CAMİİ CİVARLARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95774)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 31.10.2018 09:00 - 31.10.2018 16:00 saatleri arasında, TOMALAR VE BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95718)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 09:00 saatleri arasında, TOMALAR MAHALLESİNİN TAMAMI, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YENİ TESİS EDİLEN TRAFONUN OG HATTINA FİZİKİ İRTİBATI YAPILACAK. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95716)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 15:00 saatleri arasında, GÜLOLUK MAHALLESİ bölgesinde, OG HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇLARIN BUDANMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95707)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 31.10.2018 08:30 - 31.10.2018 16:30 saatleri arasında, A.OVA SİNAN MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE AKSEKİLİ SOKAK VE CİVARLARI ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95729)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 16:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,KARABÜK,YARDİBİ,ÇAYIR DÜZAĞAÇ ALTINKAYA BURMAHAN MAHALLELERİ VE BÖLGEDEKİ ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YATIRIMLAR KAPSAMINDA ENH ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95752)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 31.10.2018 08:00 - 31.10.2018 14:00 saatleri arasında, AVSALLAR KOCA MUSTAFALAR MAH bölgesinde, MUTAHİT FİRMAÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95787)ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 31.10.2018 11:00 - 31.10.2018 17:00 saatleri arasında, İSLAMALR MAHALLESI MERKEZ MEVKİİ AKÇABELEN MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95792)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 31.10.2018 08:30 - 31.10.2018 14:30 saatleri arasında, CUMHURİYET CADDESİ YAYLA YOLU bölgesinde, ANKA HAZIR BETON YENİ ABONE HAT ÇEKİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95794)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 31.10.2018 08:45 - 31.10.2018 16:15 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ - DERE - PINARBAŞI MAHALLELERİ ETKILENMEKTEDIR bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95795)

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 09:08