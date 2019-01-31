Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (31.01.2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 31.01.2019 09:00 - 31.01.2019 17:00 saatleri arasında, KARBUCAK bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97662)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 31.01.2019 03:00 - 31.01.2019 06:00 saatleri arasında, GÜNDOGDU YAVRUDOGAN COLAKLI EVRENSEKİ KUMKÖY SAHİL BÖLGELERİ bölgesinde, BİNA BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97682)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 31.01.2019 09:00 - 31.01.2019 15:00 saatleri arasında, İNCEĞİZ MAHALLESİ bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI İÇİN YAPILAN KESİNTİ. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97703)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 31.01.2019 09:00 - 31.01.2019 17:00 saatleri arasında, DUACI MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAŞ FİRMASI ŞEBEKE DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97712)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 31.01.2019 00:30 - 31.01.2019 04:30 saatleri arasında, AKDENİZ SANAYİ SİTESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, KABUL EKSİK GİDERME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97715)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 31.01.2019 09:00 - 31.01.2019 14:00 saatleri arasında, İMRAHORGÖÇERLERYUKARI KARAMANAŞAĞI KARAMANÇIĞLIK YAYLASIKIZILCADAĞKIZILALİLERKOZAĞACIMAMATLARNEBİLERKARABAYIRBAHÇEYAKASIDURALİLER-TATLARYEŞİLOBAMANAYOSMAN KALFALARKIRKPINARKÜÇÜKKÖY YAYLASIULUCAKAVDANİMECİKOVACIKBEĞİŞ bölgesinde, KABİN BAKIM VE HAT KONTROL (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97716)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 31.01.2019 09:00 - 31.01.2019 15:00 saatleri arasında, DÜZLERÇAMI MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ÖZAKSU FİRMASI ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97718)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 31.01.2019 10:00 - 31.01.2019 11:00 saatleri arasında, KEMER SİNEKÇİ MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97721)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 31.01.2019 09:00 - 31.01.2019 17:00 saatleri arasında, DEMİRTAŞMAH SAHİL HAL VE OKUL CİVARI YEŞİLÖZ MAH KEŞEFLİ bölgesinde, OG MÜŞTEREK DİREK DEPLASESİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97722)