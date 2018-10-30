Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (30.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, EMİŞBELENİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94892)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.10.2018 08:30 - 30.10.2018 15:30 saatleri arasında, ÖRENSEHİR,ÇENGER,ÇAVUŞKÖY, KADILAR,HALİTAGALAR UZUNLAR, KIZILOT,BOZTEPE GİRİŞİ VE MAHALLELERİ bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94883)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, AKYAR - YENİKÖY - ÇAMLIALAN - KÖPRÜBAŞI -KARAKÖY -BEDAN bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE OG HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95770)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 30.10.2018 09:30 - 30.10.2018 12:30 saatleri arasında, MELTEM MAH , TARIK AKILTOPU CAD , MELTEM BULVARI ,ARAŞTIRMA HASTANESİ, SAĞLIK OCAGI bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94922)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 30.10.2018 13:00 - 30.10.2018 16:00 saatleri arasında, MELTEM MAH , TARIK AKILTOPU CAD , ANT BELDE SITESI bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94923)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:HAL CAD,SANAYİ CAD,YANIKKONAK SOK,ÇALTILIBUCAK SOK,KANAL SOK,DELİCEDERE SOK,HACIVELİLER bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95195)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 15:00 saatleri arasında, CUMHURİYET CAD. KIRKGEÇİT-290-241-2260-239-272-247 SOKAK M.RÜŞTÜ TUNCER CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95396)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 30.10.2018 09:30 - 30.10.2018 17:30 saatleri arasında, V.ŞELALE,V.ESENTEPE,ALTIAYAK,ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95529)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95592)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 15:00 saatleri arasında, UCGEN MAH , ABDI IPEKCI CAD , TONGUC CAD , ESKI SARAMPOL CAD , 92 , 93 , 90,107,109,111 SK bölgesinde, ARIZALI GAZ YALITIMLI HUCRE DEMONTAJ MONTAJ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95765)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 18:00 saatleri arasında, SUGÖZÜ MAHALLESİ ÇOMRUK MEVKİLERİ VE YAYLALAR ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95771)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, SEYDİLER, SULEK, YEMİŞLİSU, KİRAZLI, KARACALAR, MH bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ İÇİN YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95631)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET MH bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95641)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 30.10.2018 10:00 - 30.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖÇERLERÇIĞLIK YAYLASIYUKARI KARAMANAŞAĞI KARAMANKIZILCADAĞKIZILALİLERMANAYOSMAN KALFALARKIRKPINARKÜÇÜKKÖY YAYLASIBAHÇEYAKAKOZAĞACIYEŞİLOBAMAMATLARDURALİLER-TATLARKARABAYIRNEBİLER bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95766)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 18:00 saatleri arasında, SÜGÖZÜ MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ CAMİİ CİVARLARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN YATIRIM TESİS ÇALIŞMALARININ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95773)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, AŞAĞI IŞIKLAR bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95661)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 15:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ, SARIKAVAK, SARMAŞIK MEVKİLERİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95686)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, ALTINKALE MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM İŞİ NEDENİYLE ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95706)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 16:00 saatleri arasında, ALAYLI MAHALLESİ bölgesinde, OG HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇLARIN BUDANMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95705)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,KARABÜK,ALTINKAYA,YARDİBİ,DÜZAĞAÇ,BURMAHAN,KIRKKAVAK MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YATIRIMLAR KAPSAMINDA ENH ÇALIŞMASI VE AÇIK ŞALTLARIN KAPALIYA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95753)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 30.10.2018 14:00 - 30.10.2018 17:00 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YENİ TESİS EDİLEN TRAFO BÖLGESİ İÇİN ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95769)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 30.10.2018 09:00 - 30.10.2018 15:00 saatleri arasında, AVSALLAR KOCA MUSTAFALAR bölgesinde, MUTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95786)