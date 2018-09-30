Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (30.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK MAH.AŞCIMUSTAFA TR ENERJİ ALAN ABONELER bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 17:00 saatleri arasında, EMİŞBELENİ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 17:00 saatleri arasında, LTİPİ CEZA EVİ DSİ ARITMA bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 12:30 saatleri arasında, EMİŞBELENİ GÜNEY KARAMANLAR ORHANLAR GÖZÜBÜYÜK TOSLAK DUTLUK ELBİÇALISI SOĞUKPINAR SABURLAR YENİCE bölgesinde, HATA DEĞEN AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK EKİP () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30.09.2018 05:00 - 30.09.2018 12:00 saatleri arasında, CARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.KAYMAKAMLIK BELEDİYE DSİ CİVARLARI RIHTIM CAD ZİRAAT BANKASI CİVARI İSKELE BÖLGESİ bölgesinde, 110301 NOLU (M3A) VE 112524 NOLU TR3/5 KABİNLERDE ARIZALI OLAN HÜCRELERİN DEGİŞİMİ VE BAKIMI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.09.2018 08:00 - 30.09.2018 16:00 saatleri arasında, DIKMEN YUKARI ISIKLAR BUCAKSHLER OYMAPINAR SEVINÇ YAYLALAN TILKILER GUZELYALI DEGIRMENLI BELENOBASI SARACLI DEMIRICILER KÜLÇÜLER bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93736)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 16:00 saatleri arasında, KIZILOT bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93641)ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 30.09.2018 10:00 - 30.09.2018 16:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93699)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 30.09.2018 09:30 - 30.09.2018 15:30 saatleri arasında, ZEYTİNLİK MAHALLESİ 7627 SOKAK VE CİVARI İLE HURDACILAR SİTESİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93722)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 30.09.2018 10:00 - 30.09.2018 16:00 saatleri arasında, SAHİLKENT MAHALLESİ bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILDI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93731)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.09.2018 08:00 - 30.09.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİ SU SEYDİLER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93743)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:GRANYURT MEVKİ bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93757)

ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 17:00 saatleri arasında, GÜNDOĞMUŞ KARADERE MAHALLESİ ENİŞDİBİ MEVKİ bölgesinde, ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OG HATTININ ETRAFINDA AĞAÇ KESİMİ YAPACAĞINDAN DOLAYI GÜVENLİK AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94757)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 14:00 saatleri arasında, YUKARIKOCAYATAK MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, OG DİREK DEPLASESİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94764)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 30.09.2018 11:00 - 30.09.2018 14:00 saatleri arasında, SİDE SARILAR HATIPLAR bölgesinde, ASATIN KAZI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI GÜVENLİK TEDBİR AMAÇLI KESİLECEK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94765)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK MEVKİSİ ESKİ ANAMUR YOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94767)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 30.09.2018 13:00 - 30.09.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ ÖZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94807)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 30.09.2018 09:00 - 30.09.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ MAHMUT YANI REASTURANTYANI VE BODAMYA TEPE RESTAURANT YANI bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMA YAPACAGINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94806)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 30.09.2018 10:00 - 30.09.2018 17:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI OG AG DİREK DİKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94809)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 30.09.2018 11:00 - 30.09.2018 18:00 saatleri arasında, PATARA - OVA AMBARLIBÜK -GELEMİŞ MAHALLESİ YALI , ÇAYAGZI , KARAAGAÇLIBOĞAZ MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMAASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.