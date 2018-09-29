Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (29.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, KONAKLI TELATİYA MAHALLESİ MENDERES OKULU CİVARI VATAN CADDESİ İSTİKLAL CADDESİÖZEL MÜSTERİLER ATLAS OTEL YETKİN OTEL LİMON BEACH OTEL CETİN AŞ bölgesinde, HATTA DEĞEN AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 29.09.2018 10:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, SARILAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93352)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 29.09.2018 10:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, SARILAR bölgesinde, AĞAÇ KESİM VE HAT BAKIMI. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93418)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAĞLAYAN MAH B.ECEVIT BULVARI , 2036,2036/1,2032,2030,2025,2037,2038,2038/1,2039,2032,2030,2028,2025,2037,2038,2038/1,2039,BARINAKLAR BULVARI ,2033,2034 SK bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIGI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94749)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 14:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ VE GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDESİ bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ YÖRÜKLER SOKAKTA TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93602)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ MAHALLESİ VE ASMACA MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93605)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 29.09.2018 09:30 - 29.09.2018 17:30 saatleri arasında, HİSARÇANDIR,GÖKDERE,SARISU MAHALLESİNİN BİR KISMI,TÜNEKTEPE VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93667)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 29.09.2018 09:30 - 29.09.2018 15:30 saatleri arasında, PİRENLİ,GEVENLİ,AKÇAKAYA,SEKLİK,BOYALI,YAZIRGÜZLE,SİNAN DEĞİRMENİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93716)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÜNSAL MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DİREK DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94748)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAHALLESI,SUGOZUGU MAH,BOSTANCI PINARI CAD,ALAIYE CAD,KEMALREİSOGLU CAD YAKAR SOK.TÜMERDEM SOK.. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD CALIŞMASINDAN DOLAYI BAX PANO DEPLASE CALIŞMASI YAPACAKTIR... (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93640)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 29.09.2018 11:00 - 29.09.2018 17:00 saatleri arasında, KARAÖZ ORTAKÖY MAHALLELERİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPICAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93646)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 17:00 saatleri arasında, MIMAR SINAN AYDINEVLER bölgesinde, HUCRE AKTARIMI ISLEMI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93677)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 29.09.2018 10:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, ÜZÜMLÜ MAHALLESİ DEĞİRMEN YANI MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93695)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 29.09.2018 10:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93698)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 17:00 saatleri arasında, EMİŞBELENİ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93700)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 17:00 saatleri arasında, GÜNEYKAYA YUKARI MAHALLE - GÜNEYKAYA AŞAĞI MAHHALLE - HOCAKÖY MAHALLESİ - SİNANHOCA MAHALLESİ - KEPEZ BELENİ MAH. - KEPEZ AŞAĞI MAH. - KEPEZ YUKARI MAHALLE -KEPEZ (ASAT) İÇME SULARI ÖZEL TR - GÜNEYKAYA İÇME SUYU (ASAT) ÖZEL TR bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93728)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 29.09.2018 10:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, HASYURT MAH:SAHİL CAD,ZEYBEKLER SOK,AKYÜZLER SOK,İNCE SOK,ÇİFÇİ SOK,BAYRAMOĞLU SOKAKLAR bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93729)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 29.09.2018 08:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, DIKMEN YUKARI ISIKLAR BUCAKSHLER OYMAPINAR SEVINÇ YAYLALAN TILKILER GUZELYALI DEGIRMENLI BELENOBASI SARACLI DEMIRICILER KÜLÇÜLER bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93735)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 29.09.2018 08:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, ULUALAN SANAYİ AŞAĞI ISIKLAR ÇELTİKÇİ bölgesinde, MUTAHIT CALIMSASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93737)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 29.09.2018 08:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, EMEK ÇELTİKÇİ DEMIRCILER AKSAZ KARAÖZ SEYDİLER DOĞANÇAM KARACALAR KIZILAĞAÇ HACIOBASI KIZILOT ÇENĞER ÖRENSEHIR ÇAVUSKOY HALITAĞALAR UZUNLAR KADILAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93738)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 29.09.2018 08:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİ SU SEYDİLER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93742)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA: ŞEHİTLER CAD,GRANYURT MEVKİ,KUMLUCA KEMER KARAYOLU ÜZERİ,BALIKÇI/1 KÜME EVLERİ bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ VE TR DEĞİŞİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93753)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:AKDENİZ CAD,ŞEHİTLER CAD,HÜRRİYET CAD,65,39,81 SOKAKLAR bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93754)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 17:00 saatleri arasında, TÖNGÜŞLÜ, TEKKE, YUMAKLAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94741)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 29.09.2018 10:00 - 29.09.2018 16:00 saatleri arasında, HASDERE,KARAÇUKUR,YENİGÜNEY,ÇİMENBAĞ,ÜÇKONAK,ESENPINAR,AKOLUK,BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI,MUZKENT,GÖÇÜK,GÖKÇEBELEN,ZEYTİNADA,YAKACIK VE İNAL MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HASDERE MAHALLESİ ÇIĞLIK YOLU GÜZERGAHINDA YÜKSEK GERİLİM HATTI ALTINA DİKİLMESİ GEREKLİ OLDUĞUNDAN ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ VARDIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94746)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 15:00 saatleri arasında, ZUMRUTOVA , GUZELOLUK, ZUMRUTOVA KIRCAMİ bölgesinde, AGAÇ KESIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94750)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 29.09.2018 09:00 - 29.09.2018 17:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAH BİR KISMI, ÇİLE MAHALLESİ ADANDA MEVKİSİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94766)