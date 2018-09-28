Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (28.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ MAH VE ASMACA MAH bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK AŞCI MUSTAFA TR DEN ETKİLENEN ABONELER bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 17:00 saatleri arasında, EMİŞBELENİ MAHALLESİ DEĞİRMEN YANI CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 15:00 saatleri arasında, BAYIRKOZAĞACI MAHALLESİ bölgesinde, BAZ İSTASYONU ÖZEL TRAFOSUNUN TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, SARILAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93351)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 28.09.2018 08:30 - 28.09.2018 18:00 saatleri arasında, HACIALİ KURTLAR CEVİZLER SARI AHMETLER bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93397)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, SARILAR bölgesinde, AĞAÇ KESİM VE HAT BAKIMI. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93416)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 14:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ KAVAKDİBİ CADDESİ VE ÇAYBAŞI SOKAK bölgesinde, YAYLAKAYA MAHALLESİ ÇAYBAŞI SOKAKTA TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93601)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 28.09.2018 11:00 - 28.09.2018 17:00 saatleri arasında, KARAÖZ ORTAKÖY MAHALLELERİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPICAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93645)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, GÜZELLER MAHALLESİ bölgesinde, PALAMUT GÜZELLER MAH. AG HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93652)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, ÜÇKONAK YALNIZDEMİRCİ, ESENPINAR, AKOLUK MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HASDERE KABİNDEN ÇIKAN DOĞANCA KARAÇUKUR FİDERİNDEN ÜÇ KONAK HATBAŞI AÇILARAK HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93661)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 15:00 saatleri arasında, GEBIZLI MAH 1107,1117,1114,1113,1112,1118,1119,1120,1121,1122,1124,1125/1,1122/1,1124/1 SK bölgesinde, AG DIREK DEPLASE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93686)ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 13:00 saatleri arasında, TEMEL EĞİTİM MAH bölgesinde, TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93691)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, ORTBAG MAHALLESİ GENİŞ BURNU MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93714)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 11:30 saatleri arasında, ALTIAYAK,VARSAK ESENTEPE,ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA İLAVE TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93720)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 28.09.2018 08:30 - 28.09.2018 14:30 saatleri arasında, ÇALKAYA MAH. MÜEZZİNOĞLU BÖLGESİ VE TRE TARIM ÖZEL MÜŞTERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, KADI YAŞ SEBZE LTD ŞTİ ÖZEL TRAFO BAĞLANTISI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93733)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 28.09.2018 08:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR YEMİŞLİ SU SEYDİLER VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93741)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 28.09.2018 09:00 - 28.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:ALBAY EKİ DEMİR CAD,ABDİ İPEKÇİ CAD,,DUMLUPINAR CAD,CENGİZ TOPEL CAD,82,83,84,86,88,92,98 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ VE TR DEĞİŞİMİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93748)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 28.09.2018 15:30 - 28.09.2018 18:00 saatleri arasında, TÖNGÜŞLÜ, YUMAKLAR, TEKKE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94740)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT, ALACADAĞ,ADALA,GÖKCEYAKA, GÖKBÜK,YAZIR, ARİF, YEŞİLKÖY,ERNEZ, HÖRDÜBEK VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, BİNA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94743)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 28.09.2018 10:00 - 28.09.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT, ALACADAĞ,ADALA,GÖKCEYAKA, GÖKBÜK,YAZIR, ARİF, YEŞİLKÖY,ERNEZ, HÖRDÜBEK VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, BİNA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94742)



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 07:16