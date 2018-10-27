Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (27.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUT SEYDİ ASMACA MEŞE ARDI KIZILALAN BÜKLÜ MAHMUTSEYDİ MERKEZ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI YENİ TESİS (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95595)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.10.2018 09:30 - 27.10.2018 15:30 saatleri arasında, HACIOBASI KÖYÜ VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94875)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 27.10.2018 13:00 - 27.10.2018 16:00 saatleri arasında, 1497,1488,1524,1516,1423,1425 SK bölgesinde, TRAFO TEMIZLIK VE BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94921)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 12:30 saatleri arasında, 1524 , 1526,1527,1524,1492 SOKAK bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94920)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, ESKİ MAH:BOLDAĞ CAD,ESKİ GÜMRÜK CAD,ŞUBE SOK,DERE SOK,BOLDAĞ CAD,KARŞIYAKA MAH. TAMAMI,KIZILCA MAH. TAMAMI FİNİKE DEVLET HASTANESİ,ASKERLİK ŞUBESİ bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95192)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMARASI CAD. DEGİRMEN SOK. 288 SK. ÇALIKLAR CD. 290 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95392)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, BEYKONAK bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BİNA BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95521)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 27.10.2018 09:30 - 27.10.2018 17:30 saatleri arasında, HABİBLER VE BARAJ MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95527)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, KIRKPINAR MAH. bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ AĞAÇ KESİMİ İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95607)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 27.10.2018 13:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, GÜNDOĞDU, YENİ EMEK VE YENİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95732)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, KORUBAŞI MAHALLESİNİN BİR KISMI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI,BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI,MUZKENT MAHALLESİNİN BİR KISMI,KIRAHMETLER MAHALLESİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN HAT BAKIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95623)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, SEYDİLER, SULEK, YEMİŞLİSU, KİRAZLI, KARACALAR, MH bölgesinde, YATIRIM CALISMASI NEDENİ İLE YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95627)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAH. MERKEZ MEVKİİ HAYITLI MEVKİİ bölgesinde, YEŞİLKÖY HAL KARŞISI MÜŞTEREK DİREK YATIK... DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95637)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95638)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 13:00 saatleri arasında, EVRENSEKİ KÖMÜRCÜLER ,İLICA VE COLAKLI SAHİL BÖLGELERİ bölgesinde, MÜSTERİ TALEBİ ÜZERİNE YAPILAN KESİNTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95645)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 16:00 saatleri arasında, MİLLİ EGEMENLİK, KAVAKLI,SARILAR MEZBAHANE CİVARI bölgesinde, MANAVGAT AOB BAKIM CALISMASI İÇİN YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95648)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, FATİH MH. MACUN MH. FETTAHLI MH. bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95654)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, GEDİK-ORTA MAH.KİSMİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95656)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, AŞAĞI IŞIKLAR bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95659)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, ILICA, EKŞİLİ, CAMİLİ, KİLLİK, KARAVELİLER VE AHIRTAŞ MAHALLELERİ VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ILICA HAT BAŞI VE ILICA ENH A BAKIM YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95663)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 27.10.2018 07:00 - 27.10.2018 13:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA MAH , SAKLISU MAH, YUVALI MAH, SAHİLKENT MAH, HASYURT MAHALLERİNİN TAMAMI bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95666)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 27.10.2018 07:00 - 27.10.2018 13:00 saatleri arasında, KUMLUCA NIN TAMAMI bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95665)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 27.10.2018 07:00 - 27.10.2018 13:00 saatleri arasında, KUMLUCA NIN TAMAMI bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95664)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 27.10.2018 10:40 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, DÜZLERÇAMI MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM NEDENİYLE ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95691)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 27.10.2018 07:00 - 27.10.2018 13:00 saatleri arasında, KUMLUCA TAMAMI bölgesinde, TM'NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95670)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, V.ŞELALE VE AYANOĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95684)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, ULUCAK MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95677)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 27.10.2018 10:00 - 27.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARABUCAK MEVKİİ KİRİŞ MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHİİT FİRMA ÇALIŞMASI YENİ KURULAN TESİS İÇİN OG HÜCRE MONTAJI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95689)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 27.10.2018 09:30 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, ZÜMRÜTOVA MAHALLESİ ÇAYBAŞI MAHALLESİ BU HATLAR ÜZERİNDEN ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, ENERJİ NAKİL HATTINA YAKLAŞAN BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ İÇİN YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95674)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 17:00 saatleri arasında, SİNEKÇİ MAHALLESİ KABASEKİZİ VE KARAMIK MEVKİİLERİ ETKİLENECEKTİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95692)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 27.10.2018 09:00 - 27.10.2018 15:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ, SARIKAVAK, SARMAŞIK MEVKİLERİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95683)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 27.10.2018 07:00 - 27.10.2018 13:00 saatleri arasında, KUMLUCA TAMAMI bölgesinde, TM'NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAOILACAK. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95672)