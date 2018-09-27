Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (27.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 17:00 saatleri arasında, EMİŞBELENİ MAHALLESİ DEĞİRMEN YANI CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 17:00 saatleri arasında, ELŞİKESİK AŞCI MUSTAFA TR DEN ENERJİ ALAN ABONELER bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93709)ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, ORTABAG MAHALLESİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 13:00 saatleri arasında, AVSALLAR YENİ MAH.STADYUM CAD.ORYON SİTESİ ARZU SİTESİ SARI KONAK SİTESİ SANAYİ CAD. bölgesinde, KABİNE YENİ HÜCRE MONTAJI YAPILACAK..YENİ ABONELİK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, DOLBAZLAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93350)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.09.2018 08:30 - 27.09.2018 18:00 saatleri arasında, HACIALİ KURTLAR CEVİZLER SARI AHMETLER bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93396)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, DOLBAZLAR bölgesinde, AĞAÇ KESİM VE HAT BAKIMI. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93415)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 27.09.2018 09:30 - 27.09.2018 15:30 saatleri arasında, ALİMPINARI,KOZDAĞI VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93715)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 15:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ. bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİ KÖŞKERLER CADDESİNDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93600)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, CELTİKCİ bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93610)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 27.09.2018 11:00 - 27.09.2018 17:00 saatleri arasında, KARAÖZ ORTAKÖY MAHALLELERİ bölgesinde, TRSİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93644)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, PALAMUT MERKEZ. ORTA MAH. GÜZELLER MAH.ÇAYBAŞI MAH. bölgesinde, PALAMUT MAHALLESİ ÇAYBAŞI MEVKİİNDE OG AG HATTINDA HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93651)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 15:00 saatleri arasında, BARIŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA İLAVE TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93655)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 27.09.2018 13:00 - 27.09.2018 18:00 saatleri arasında, KANAL MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93657)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAHALLESİ bölgesinde, ÇÖRÜŞ KABİNDEN ÇIKAN YEŞİLYURT FİDERİ ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93660)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 27.09.2018 09:30 - 27.09.2018 17:30 saatleri arasında, GEYİKBAYIRI VE ÇAĞLARCA MAHALLELERİ,GEYİKBAYIRI,ÇAĞLARCA,DOYRAN YAYLALARI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93666)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA:TURUZİM BULVARINDA BULUNAN ABONELER VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93674)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, HASDERE,KARAÇUKUR,YENİGÜNEY,ÇİMENBAĞ,ÜÇKONAK,ESENPINAR,AKOLUK,BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI,MUZKENT,GÖÇÜK,GÖKÇEBELEN,ZEYTİNADA,YAKACIK VE İNAL MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HASDERE MAHALLESİ ÇIĞLIK YOLU GÜZERGAHINDA YÜKSEK GERİLİM HATTI ALTINA DİKİLMESİ GEREKLİ OLDUĞUNDAN ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ VARDIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93684)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 15:00 saatleri arasında, GEBIZLI MAH 1107,1117,1114,1113,1112,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125/1,1122/1,1121/1 SK bölgesinde, AG DIREK DEPLASE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93685)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 15:00 saatleri arasında, KURŞUNLU VE YEŞİLKARAMAN MAHALLELERİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, ÖZEL TR BRANŞMAN BAĞLANTISI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93688)

ANTALYA - KEMER ilçesinde, 27.09.2018 09:00 - 27.09.2018 15:00 saatleri arasında, YAYLA KUZDERE GEDELME GÖLBASTI bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93693)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 27.09.2018 10:00 - 27.09.2018 16:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH AKBEL MEVKİ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93692)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 27.09.2018 09:50 - 27.09.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURKÖY MAHALLESİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93718)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 27.09.2018 12:35 - 27.09.2018 18:35 saatleri arasında, İSLAMLAR MERKEZ VE AKÇABELEN MEVKİİ bölgesinde, İSLAMALR MERKEZ VE AKÇABELEN DE TESİSİ YENİLEME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93732)