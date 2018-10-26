Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (26.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 26.10.2018 09:30 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAPADERE BELDİBİ MAH FAKIRCALI BASKÖY BAŞKÖY YAYLALARI KAŞ YAYLASI SEKİ YAYLASI bölgesinde, MEVCUT YATIK OLAN OG DİREK DEPLASESİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95562)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, CUMHURİYET CAD. - MEHMET AKİF ERSOY CAD. - ÇAMARASI CAD. 283-304-308-MİNTA-275-294 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95391)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 16:00 saatleri arasında, ALTINYAKA MAH. bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95524)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 16:00 saatleri arasında, ALTINYAKA MAH. bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95525)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, KORUBAŞI MAHALLESİNİN BİR KISMI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI,BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI,MUZKENT MAHALLESİNİN BİR KISMI,KIRAHMETLER MAHALLESİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN HAT BAKIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95622)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAG MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95591)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 26.10.2018 09:30 - 26.10.2018 15:30 saatleri arasında, BAYINDIR,BOZHÜYÜK,GÖLOVA.ÇUKURELMA,ÇOBANİSA,GÜMÜŞYAKA,ÖZDEMİR,KARAKÖY,DİRİNO MAHALLERİ VE BU HATLAR ÜZERİNDEN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, ANA FİDER ÜZERİNDEN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95593)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ UÇIRMAK MAHMUTSEYDİ ÖTE YAKA bölgesinde, YENİ TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95594)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 16:00 saatleri arasında, AHMETLER ERENGERİŞ TEPEKÖY HOCALI VELİLER UZUNBELEN GEBECE MAHRUMÇALI AZAK bölgesinde, AOB HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95605)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 26.10.2018 08:30 - 26.10.2018 15:30 saatleri arasında, BELPINAR-ÜRÜNDÜ ALAÇEŞME-CUMHIRİYET KISMİ bölgesinde, OG - AĞ HATTINDA YAKIN TEMAS AĞAÇ KESİMLERİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95609)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA BOĞAZ MAH , KAYABURNU MAH, ÇAVDIR MAH,YALNIZ KAPIÇAYI MAH bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK TIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95612)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, YALNIZ, GÖKBÜK,ARİF,ÇATALLAR,YEŞİLKÖY,YAZIR ,ÇAMLIBEL,HÖRDÜBEK,ERNEZ,DAĞBAĞ VE ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95617)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, YALNIZ, GÖKBÜK,ARİF,ÇATALLAR,YEŞİLKÖY,YAZIR ,ÇAMLIBEL,HÖRDÜBEK,ERNEZ,DAĞBAĞ VE ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95618)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.10.2018 12:00 - 26.10.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. YÜKSEKKÖPRÜ MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ŞEBEKE YENİLEME İŞİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95625)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 17:00 saatleri arasında, SEYDİLER, SULEK, YEMİŞLİSU, KİRAZLI, KARACALAR, MH bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95626)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET MH bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95636)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, ÜZÜMLÜ MAH. SENİR MEVKİİ MOUNTAİN VİLLALARI ÇEVRESİ bölgesinde, ÜÇ ADET AG DİREĞİ DEPLASE İŞİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95635)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 26.10.2018 09:00 - 26.10.2018 17:00 saatleri arasında, FATİH MH. MACUN MH. FETTAHLI MH. bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95653)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 26.10.2018 10:00 - 26.10.2018 14:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA TR 12 ÖZEL ABONELER bölgesinde, AYIRICI DEGİŞİMİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95655)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 26.10.2018 11:00 - 26.10.2018 15:00 saatleri arasında, VARSAK YAYLASI MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95676)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 26.10.2018 09:30 - 26.10.2018 15:30 saatleri arasında, VARSAK YAYLASI MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95675)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 26.10.2018 10:00 - 26.10.2018 15:30 saatleri arasında, V.MENDERES MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95681)

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 08:49