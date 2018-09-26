Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (26.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 26.09.2018 09:00 - 26.09.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAHALLESI,SUGOZUGU MAH,BOSTANCI PINARI CAD,ALAIYE CAD,KEMALREİSOGLU CAD YAKAR SOK TÜMERDEM SOK. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD YOL CALIŞMASINDAN DOLAYI BAX PANO DEPLASE CALIŞMASI YAPACAKTIR... (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, ŞİŞELER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93349)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.09.2018 08:30 - 26.09.2018 18:00 saatleri arasında, HACIALİ KURTLAR CEVİZLER SARI AHMETLİ bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93395)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, ŞİŞELER bölgesinde, AĞAÇ KESİM VE HAT BAKIMI. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93411)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.09.2018 09:00 - 26.09.2018 15:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİSU SEYDİLER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93455)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK TOSALAK MEVKİ ESKİ ANAMUR YOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93637)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, ÇAVDIR MAH. ÇAYKÖY MAH. PALAMUT MAH. S.AKLAR MAH. bölgesinde, KINIK KÖK BİNADAN ÇAVDIR KÖK BİNAYA KADAR OLAN OG HATTI İZOLATÖR CE HAT BAKIMI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93650)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAHALLESİ bölgesinde, ÇÖRÜŞ KABİNDEN ÇIKAN YEŞİLYURT FİDERİ ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93659)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 26.09.2018 09:00 - 26.09.2018 13:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ FİNİKE CADDESİ VE SARISU CADDESİ. bölgesinde, KÜÇÜKKUM MAHALLESİ FİNİKE CADDESİNDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93599)ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 26.09.2018 14:00 - 26.09.2018 18:00 saatleri arasında, PAŞAKÖY MAHALLESİ, TEPE MAHALLESİ CE SUGÖZÜ MAHALLESİ bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93608)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 26.09.2018 09:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, CELTİKCİ bölgesinde, YATIRIM SERVİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93609)ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 26.09.2018 09:00 - 26.09.2018 12:00 saatleri arasında, AKÇATI MAH,UGURLU MAH,İÇME SUYU bölgesinde, DIREK AKTARIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93613)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 26.09.2018 09:00 - 26.09.2018 17:00 saatleri arasında, LTİPİ CEZA EVİ DSİ ARITMA bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93656)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK TOSALAK D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93631)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK STARPETROL CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93633)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 26.09.2018 11:00 - 26.09.2018 17:00 saatleri arasında, KARAÖZ ORTAKÖY KAYADİBİ KIRBAŞ KARGI MAHALLELERİ GÜLET GES bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93643)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 26.09.2018 09:30 - 26.09.2018 17:30 saatleri arasında, AVNİ TOLUNAY,DURALİLER VE AŞAĞI KARAMAN MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93648)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 26.09.2018 09:30 - 26.09.2018 17:30 saatleri arasında, FEVZİ ÇAKMAK VE KUZEYYAKA MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE VE İLAVE TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93654)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 26.09.2018 10:00 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, İNAL, YAKACIK, ZEYTİNADA,BEYREBUCAK,ÇOBANLAR, GÖÇÜK, GÜRÇAM, GÖKÇEBELEN,AKOLUK , ESENPINAR , DOĞANCA GÖKÇESARAY ,KARAÇUKUR, ÇİLE, YENİGÜNEY ÇİMENBAĞ,ÜÇKONAK, HASDERE MAHALLELERİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93658)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 26.09.2018 09:30 - 26.09.2018 16:30 saatleri arasında, DERE MAHALLESİ KÜÇÜKDERE MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93665)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 26.09.2018 10:45 - 26.09.2018 16:00 saatleri arasında, ÇAMYUVA :TURİZM BULVARI,SEKİZLER BULVARI,157.SOKAKLARDA BULUNAN ABONE VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93672)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 26.09.2018 12:00 - 26.09.2018 14:00 saatleri arasında, KORUBAŞI MAHALLESİNİN BİR KISMI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI, MUZKENT MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLAR VE KIRAHMETLER MAHALLESİ bölgesinde, MUHTELİF BÖLGELERDE AGAÇ KESİMİ VE EMNİYET MESAFESİ KONTEROLÜ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93678)