Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (25.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 12:00 saatleri arasında, CARŞI MAH İSKELE CAD BOSTANCI PINAR CAD bölgesinde, SİGORTA KORUMALI HUCRE DEGİŞİMİ YAPİLACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95610)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ ŞAHİN TEPESİ ASMACA MAH. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95571)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA BOĞAZ MAH , ÇAVBDIR MAH, YALNIZ KAPIÇAYI MAH bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTI İÇİN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95611)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.10.2018 09:30 - 25.10.2018 15:30 saatleri arasında, ÇAVUŞKÖY, UZUNLAR,HALİTAGALAR,KADILAR, VE MAHALLELERİ bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94874)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 17:00 saatleri arasında, KONAKLI KETENLİK bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94889)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 15:00 saatleri arasında, MEHMET AKİF ESOY CAD. ÇALIKLAR CAD. CUMHURİYET CAD. 288- 296 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95390)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER YEMİŞLİ SU bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95411)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95419)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 17:00 saatleri arasında, ZIRLAN KAYA MAHALLESİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95455)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT ÇANAKÇI. bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95518)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 25.10.2018 09:30 - 25.10.2018 17:30 saatleri arasında, GÜNEŞ,BARAJ,HÜSNÜ KARAKAŞ,BEŞKONAKLAR MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95520)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 16:00 saatleri arasında, HACIVELİLER SALUR YOLU bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95526)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖREN MAHALLESİ CUMHURİYET PARKI VE GÖKDERE MEVKİLERİ bölgesinde, AGAÇ KESİMİ VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95532)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 25.10.2018 09:30 - 25.10.2018 17:30 saatleri arasında, YUVA KASABASI GÜNEŞ MAHALLESİ bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ DİREK DEĞİŞİMİ YAPACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95608)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 16:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ EĞİTİM SOKAK VE ÇAYBAŞI SOKAK. bölgesinde, YAYLAKAYA MAHALLESİ EĞİTİM SOKAKTA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95584)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 25.10.2018 09:30 - 25.10.2018 15:30 saatleri arasında, HACIMUSALAR MAHALLESİ KIZILCA MAHALLESİ KUZUKÖY IMIRCIK GEÇİT YUVA MAHALLELERİ VE BU HATLAR ÜZERİNDEN ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95586)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 17:00 saatleri arasında, CİKCİLLİ BLDİYE MEZARLIK bölgesinde, TESİS CALIŞMASI GAZİPAŞA SAG VE SOL FİDERİ YENİ HAT MAHMUTSEYDİ ENH BRANŞMAN FİZİKİ İRTİBATI YAPILACAKTIR.. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95576)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 15:00 saatleri arasında, GÜNEYKÖY MAHALLESİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95581)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAG MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95590)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 25.10.2018 08:30 - 25.10.2018 14:30 saatleri arasında, TATKÖY BEĞİŞ SUSUZ İMECİK SUSUZ bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ FİZİKİ BAĞLANTI VE DİREK DİKİMİ İÇİN (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95596)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 15:00 saatleri arasında, YALNIZ, GÖKBÜK,ARİF,ÇATALLAR,YEŞİLKÖY,YAZIR ,ÇAMLIBEL,HÖRDÜBEK,ERNEZ,DAĞBAĞ VE ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLŞETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95613)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 15:00 saatleri arasında, YALNIZ, GÖKBÜK,ARİF,ÇATALLAR,YEŞİLKÖY,YAZIR ,ÇAMLIBEL,HÖRDÜBEK,ERNEZ,DAĞBAĞ VE ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TM NİN ELMALI HATTINA İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95616)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 25.10.2018 13:00 - 25.10.2018 15:00 saatleri arasında, TEPE MAH bölgesinde, SİGORTA KORUMALI HUCRE DEGİŞİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95620)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 25.10.2018 09:00 - 25.10.2018 13:00 saatleri arasında, ÇAYİÇİ MAH.YENİKIŞLA MH.KARACAÖREN MH. bölgesinde, SCADA ROLE ÇALIŞMASI. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95621)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 25.10.2018 11:00 - 25.10.2018 17:00 saatleri arasında, BÜYÜKKÖY MAHALLESİ OVA MEVKİİ VE PETROL CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİTİN YAPACAK OLDUĞU ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95624)