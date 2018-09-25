Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (25.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 15:00 saatleri arasında, İNCEKU YEŞİLKÖY YALI SOK DOĞAN MARKET CİVARI bölgesinde, AGB EKİBİMİZCE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 12:00 saatleri arasında, CIPLAKLI MAH,2003 SOK,BARBOROS CAD,ARSLAN SOK,2002 SOK bölgesinde, BELEDIYE DIREK AKTARIMI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 17:00 saatleri arasında, ALANYA L TİPİ KAPALI CEZAEVİ VE DSİ OBA ARITMA TESİSİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, SALUR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93348)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.09.2018 08:30 - 25.09.2018 18:00 saatleri arasında, ULUKAPI BARDAKLAR MH bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93394)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, SALUR bölgesinde, AĞAÇ KESİM VE HAT BAKIMI. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93410)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 25.09.2018 09:30 - 25.09.2018 15:30 saatleri arasında, HİSAR ÇANDIR,YARBAŞ ÇANDIR,HACI SEKİLER VE KUM MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93448)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 15:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİSU SEYDİLER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93454)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 25.09.2018 11:00 - 25.09.2018 17:00 saatleri arasında, ORTAKÖY MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93484)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 15:00 saatleri arasında, GÜZELBAĞ YEŞİLKÖY ERMENEK GÜZELOBA bölgesinde, OG DİREK DEPLASESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93653)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, ILICA ESKİ BELEDİYE CİVARI bölgesinde, GÜC ARTISI İÇİN YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93568)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 15:00 saatleri arasında, MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93576)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 15:00 saatleri arasında, GENCLER, CAMLITEPE bölgesinde, GES BAGLANTISI İÇİN YAPILAN KESİNTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93579)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. İNÖNÜ MEVKİİ ÜZÜMLÜ MAH. SENİR MEVKİİ bölgesinde, ÜÇ ADET AG AĞAÇ DİREK DEPLASE EDİLECEKTİR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93649)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇÖRÜŞ DERE MAHALLESİ VE ÇIĞLIK MAHALLESİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93588)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 14:00 saatleri arasında, KARABUCAK MAHALLESİ. bölgesinde, KARABUCAK MAHLLESİ SURA MEVKİİNDE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93598)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 15:30 saatleri arasında, TOPALLI KURŞUN FETTALI MAHALLELERİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93606)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 25.09.2018 09:00 - 25.09.2018 15:00 saatleri arasında, İMRAHOR MAHALLESİ YENİ MAHALLE ÇAĞILLIK MEVKİLERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93614)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK TOSALAK D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93630)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK STARPETROL CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93632)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 11:00 saatleri arasında, KORUBAŞI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI VE MUZENT MAHALLESİNDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BEYREBUCAK TOSALAK MEVKSİNDE YATIRIM ÇALIŞMASI SIRASINDA YENİ TRAFONUN KONULABİLMESİ İÇİN ENERJİ ALDIĞI DİREKTEN BAĞLANTI KESİLECEKTİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93634)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 25.09.2018 15:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, KORUBAŞI, ÇOBANLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, BEYREBUCAK MAHALLESİNİN BİR KISMI VE MUZENT MAHALLESİNDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BEYREBUCAK MAHALLESİNDE YATIRIM ÇALIŞMASINDA YENİ KONULACAK TRAFOYA ENERJİ ALMAK İÇİN KESİNTİYE İHTİYAÇ VARDIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93635)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 25.09.2018 10:00 - 25.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK MEVKİSİ ESKİ ANAMUR YOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93636)

