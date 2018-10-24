Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (24.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ MEŞETARDI SAHİN TEPESİ VE ASMACA MAH.BEKTAŞ ALİBODALAR MAH. bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95575)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 17:00 saatleri arasında, KONAKLI KÖLÜŞLÜ VE ELİKESİK bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94888)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.10.2018 09:30 - 24.10.2018 15:30 saatleri arasında, ÖRENŞEHİR MERKEZ VE KÖKLEME MH bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94873)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 12:30 saatleri arasında, ŞİRİNYALI 1524,1529,1528,1523,1492,1530 SK , SİNANOĞLU CAD bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94918)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 24.10.2018 13:00 - 24.10.2018 16:00 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MAH 1492,1526,1524,1527,1529,SİNANOĞLU CAD bölgesinde, TRAFO TEMIZLIK VE BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94919)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 15:00 saatleri arasında, İSKELE MAH:FATİH BUL,ÜNİVERSTE SOK,433,434 SOKAKLAR,AKDENİZ ÜNİVERSTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU bölgesinde, HAT BAIMI VE DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95191)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 24.10.2018 10:30 - 24.10.2018 12:30 saatleri arasında, BEYCİK MAH. MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95338)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 10:00 saatleri arasında, BEYCİK İLK GİRİŞ bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95337)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER YEMİŞLİ SU bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95410)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95418)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 16:00 saatleri arasında, KAVAK KÖYÜ. bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM TR BAKIM YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95515)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 24.10.2018 09:30 - 24.10.2018 17:30 saatleri arasında, V.ŞELALE MH,SÜTÇÜLER MH,HABİBLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TRAFO BAKIM HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95517)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 16:00 saatleri arasında, SAHİL KIZILAĞAÇ MAH. VE AKHÖRÜ MAH. ETKİLENECEKTİR bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95533)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 17:00 saatleri arasında, SİNEKÇİ MAHALLESİ KABASEKİZİ VE KARAMIK MEVKİİLERİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95553)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 24.10.2018 12:00 - 24.10.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH ÖZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95566)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK DİNGİLLER MACARLAR AŞCIMUSTAFA TR DEN ENERJİ ALAN ABONELER bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95574)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 24.10.2018 09:00 - 24.10.2018 15:00 saatleri arasında, GÜNEYKÖY MAHALLESİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95580)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 24.10.2018 12:00 - 24.10.2018 18:00 saatleri arasında, ÇUKURBAG MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95587)

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 08:44