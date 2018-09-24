Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (24.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAHALLESI,SUGOZUGU MAH,BOSTANCI PINARI CAD,ALAIYE CAD,KEMALREİSOGLU CAD.YAKAR SOK.TÜMERDEM SOK. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD CALIŞMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE BAX PANO DEPLASESİ YAPILACAKTIR.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ MAHALLESİ VE ASMACA MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İŞTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK DİĞER İLÇELER

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 16:00 saatleri arasında, SIRT KÖY bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93347)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.09.2018 08:30 - 24.09.2018 18:00 saatleri arasında, ULUKAPI BARDAKLAR bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93393)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 24.09.2018 11:00 - 24.09.2018 17:00 saatleri arasında, ORTAKÖY MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93480)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 16:00 saatleri arasında, SIRT KÖY bölgesinde, AĞAÇ KESİM HAT BAKIMI. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93409)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 10:00 saatleri arasında, BAYAT MAHALLESİ ESENYURT MAHALLESİ KARGIN MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, FİZİKİ BAĞLANTI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93574)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 24.09.2018 09:30 - 24.09.2018 15:30 saatleri arasında, KARATEPE,GÖKÇAM,DOYRAN,ÇAMLIBEL VE DAĞ MAHALLELERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93442)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 15:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİSU SEYDİLER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93453)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 16:00 saatleri arasında, KÜÇÜKKÖY OVA MAHALLESİ MEVKİİ bölgesinde, VATANDAŞIN YAPACAĞI ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93611)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 16:00 saatleri arasında, ALİMPINARI VE KOZDAĞI MEVKİİLERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93498)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 11:00 saatleri arasında, YENİ MAH,ESKİ MAH,KALE MAH TAMAMI bölgesinde, PLANLI ÇALIŞMA İÇİN BÖLGE RİNG HATTINA AKTARILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93510)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 15:59 saatleri arasında, YENİ MAH:YAVUZ SELİM CAD,520,521,522,536,537,538,539,540,541 SOKAKLARIN TAMAMI bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93509)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 11:00 saatleri arasında, KAYABURNU MAHALLESİ bölgesinde, ÖZEL TRAFONUN DEĞİŞİMİ İÇİN (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93561)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇEVRELİ MAHALLESİ bölgesinde, ÇEVRELİ MAHALLESİNDE TRAFO DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93564)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 16:00 saatleri arasında, ILICA ESKİ BELEDİYE CİVARI bölgesinde, GÜÇ ARTISI İÇİN YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93567)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇERLER MAHALLESİ 6469 SOKAK CİVARI,BAŞAK VİLLALARI VE ÖZEL TRAFOLAR ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TRAFO TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93575)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇIĞLIK MAHALLESİ VE ÇÖRÜŞ DERE MEVKİSİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93587)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 15:30 saatleri arasında, PINARLI,CUMHURİYET,ÇAMKÖY.FETTAHLI,GAZİLER,FATİH,MACUN MAHALLELERİ bölgesinde, YENİ ÇAMKÖY FİDERİ DEVREYE ALINIRKEN YAPILACAK KESİNTİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93595)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 15:30 saatleri arasında, MACUN,FATİH,FETTAHLI,GAZİLER,ÇAMKÖY,CUMHURİYET,PINARLI MAHALLELERİ bölgesinde, YENİ ÇAMKÖY FİDERİ DEVREYE ALINIRKEN YAPILACAK KESİNTİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93597)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 15:00 saatleri arasında, AŞAĞIPAZAR MAHALLESİNDE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93612)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 24.09.2018 09:00 - 24.09.2018 11:00 saatleri arasında, EMİŞBELENİ TOSLAK GENELİ bölgesinde, AGB EKİPLERİMİZCE TAFO GÜÇ YÜKSELTİMİ İÇİN TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93625

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 24.09.2018 10:00 - 24.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK TOSALAK MEVKİSİ D400 KARAYOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93629)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 24.09.2018 11:00 - 24.09.2018 17:00 saatleri arasında, KARAÖZ ORTAKÖY KAYADİBİ KIRBAŞ KARGI MAHALLELERİ GÜLET GES bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93642)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 24.09.2018 13:30 - 24.09.2018 18:00 saatleri arasında, KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93647)