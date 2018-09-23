Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (23.09.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 23.09.2018 09:00 - 23.09.2018 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI PAYALLAR SANAYİ ÇEVRESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

* ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 23.09.2018 00:00 - 23.09.2018 06:00 saatleri arasında, GÜLVEREN,YEŞİLYURT,ŞAFAK,AHATLI,YENİDOĞAN,ÜNSAL,KEPEZALTI,SANTRAL,FATİH,GÖÇERLER,ÇAMLIBEL,AVNİ TOLUNAY MAHALLELERİ ,CEZAEVİ,SANAYİ SİTELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, YENİ SANAYİ DM DE SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93420)

* ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 23.09.2018 09:00 - 23.09.2018 15:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİSU SEYDİLER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93452)

*ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 23.09.2018 09:00 - 23.09.2018 15:00 saatleri arasında, SİDE-SARILAR-HATIPLAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93465)

* ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 23.09.2018 10:00 - 23.09.2018 15:59 saatleri arasında, İSKELE MAH:FATİH BULVARI,ÇAĞMANLILAR SOK.TURUNÇOVA MAH:YUNUS EMRE CAD,YASEMİN SOK,YAZIRLILAR SOK ,BAĞYAKA bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93506)ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 23.09.2018 09:00 - 23.09.2018 10:00 saatleri arasında, SAHİLKENT,TURUNÇOVA,İSKELE,YENİ,KALE,ESKİ,SAKLISU,YUVALI MAH. TAMAMI bölgesinde, PLANLI ÇALIŞMA İÇİN BÖLGE RİNG HATTINA AKTARILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93508)

* ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 23.09.2018 10:00 - 23.09.2018 15:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAH BİR KISMI, ÇİLE MAHALLESİ ADANDA MEVKİSİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93532)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 23.09.2018 09:00 - 23.09.2018 14:00 saatleri arasında, İSKELE MAHALLESİ FATİH BULVARI bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA YAPILAN YENİ TESİS ÇALIŞMASI DİREK DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93535)

* ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 23.09.2018 09:30 - 23.09.2018 15:30 saatleri arasında, A.OVA SİNAN MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE SERİK CADDESİNİN BİR KISMI VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93541)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 23.09.2018 10:00 - 23.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ TOSALAK D400 YOLU CİVARI KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93545)

* ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 23.09.2018 09:00 - 23.09.2018 15:00 saatleri arasında, YENİKÖY MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ÖZAKSU FİRMASI YENİ TESİS EDİLEN BETON KÖŞKÜN DEVREYE ALINMASI VE BÖLGE AYRIMLARI İŞİNİ YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93562)

* ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 23.09.2018 10:00 - 23.09.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAHALLESİ KUZEYKENT MEVKİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAŞ FİRMASI ŞEBEKE YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93563)ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 23.09.2018 09:00 - 23.09.2018 14:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAHALLESİ bölgesinde, DİREK DEPLASESİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93566)

* ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 23.09.2018 10:00 - 23.09.2018 16:00 saatleri arasında, KINIK MAHALLESİ DİNEK MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93589)