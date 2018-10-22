Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (22.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 17:00 saatleri arasında, OBAALACAMİ BADEMAĞACIBANLICA bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ HAT BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94886)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.10.2018 09:30 - 22.10.2018 15:30 saatleri arasında, BOZTEPE, ODAÖNÜ, KARAKAYA, YALCINDİBİ bölgesinde, BAKIM CALISMASI NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94871)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 12:30 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MAH 1500,1533,1530,1534,1523,1524 SK bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94916)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 22.10.2018 13:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MAH 1523,1258,1525,1524 SK bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94917)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 15:00 saatleri arasında, KALE MAH:ESKİ GÜMRÜK CAD,ATATÜRK CAD,CUMHURİYETCAD,ŞERBETÇİ BUL,LİMAN İÇİ ,SETUR MARİNA,MENDİREK,209,2010,202,211,212,206,213,215,216,SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95189)

• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 17:00 saatleri arasında, İBRADI ÜZÜMDERE MAH. bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95282)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 22.10.2018 14:00 - 22.10.2018 15:30 saatleri arasında, ALİ FUAT CEBESOY CAD. ADNAN MENDERES CAD.131 - 130 - 129 - 128 - 127 - 132 SOKAKLARI bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95334)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 22.10.2018 11:00 - 22.10.2018 13:00 saatleri arasında, ATATÜRK CAD. ADNAN MENDERES CAD. 33 - 118 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95333)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 22.10.2018 08:30 - 22.10.2018 10:30 saatleri arasında, 12 - 50 - 39 - 61 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95332)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER YEMİŞLİ SU bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95408)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95416)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 17:00 saatleri arasında, AŞAĞI ÇATMA MAHALLESİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95454)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ MAHALLESİ ASMACA MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95462)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 17:30 saatleri arasında, AKHÖRÜ MAHALLESİ KÖYYÜZÜ VE BADEM BURNU MEVKİİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILDI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95498)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ NARLIK MEVKİİ bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİ NARLIK MEVKİİNDE YENİ TESİS ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95505)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 22.10.2018 09:30 - 22.10.2018 17:30 saatleri arasında, GAZİ,SÜTÇÜLER,AYANOĞLU,HABİBLER,MEHMET AKİF ERSOY,GÜNEŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95507)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, ERENTEPE KÖYÜ bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ HAT BAKIM TR BAKIM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95510)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, ERENTEPE KÖYÜ bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ KESİM HAT BAKIM TR BAKIM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95511)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 12:00 saatleri arasında, MARCO POLO SİMENA ASAT bölgesinde, AYIRICI TAMİR ÇALIŞMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95512)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 22.10.2018 10:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, YAYLA YOLU bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ EK TESİS (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95516)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 15:00 saatleri arasında, AVSALLAR KARAÇAM BOZYER bölgesinde, MUTAHİT FİRMA ÇALIŞMASINA İSTİNADEN (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95519)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÜRSU VE ORTABAG MAHALLESİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95535)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT MAH AKDENİZ CAD. TAHİR AĞA CAD. İRFAN UĞURLU CAD. KAYABAŞLI CAD. MARTI SOK. BÖLÜKNBAŞI SOK. 1003,1004,1005,1006,1008,1015,2002,2006,2009,2010,2012,2015. SOK LAR ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SETAŞ ELEKTRİK TARAFINDAN KET KAPSAMINDA YAPILAN MÜŞTEREK DİREK DEPLASESİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95538)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 17:00 saatleri arasında, SİNEKÇİ MAHALLESİ KABASEKİZİ VE KARAMIK MEVKİİLERİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE ENERJİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95550)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 22.10.2018 10:00 - 22.10.2018 12:00 saatleri arasında, 22 SK, 24 SK,199 SK VE 208 SOKAK CİVARLARI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95558)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 22.10.2018 12:00 - 22.10.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95564)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 15:00 saatleri arasında, CUMHURİYET MAH ORMAN İŞLETME ARKASI ÖZLER SOK CINAR SOK MEŞE SOK GÜMÜŞDERE CAMİ VE HAZAR PETROL CİVARI bölgesinde, AG DİREK DEPLASESİ YAPILACAK.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95568)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 22.10.2018 10:00 - 22.10.2018 15:00 saatleri arasında, DEMİRTAŞ MAH BİR KISMI ALİEFENDİ.. bölgesinde, İMAMHATİP LİSESİ DİREK YENİLEME OG YENİ ABONE (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95567)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 22.10.2018 09:00 - 22.10.2018 17:00 saatleri arasında, ELİKESİK DİNGİLLER MACARLAR AŞCIMUSTAFA TR DEN ENERJİ ALAN ABONELER bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95572)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 22.10.2018 10:00 - 22.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖÇÜK GÜRÇAM VE GÖKÇEBELEN MAHALLELERİ bölgesinde, FİDER ÜZERİNDE ANA HAT BAKIMI VE HAT ALTI TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95578)