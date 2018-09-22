Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (22.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

• Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 22.09.2018 09:00 - 22.09.2018 15:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ ASMACA bölgesinde, MUT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93444)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.09.2018 10:00 - 22.09.2018 16:00 saatleri arasında, AKSAZ PELİTLİ SUNTURLU bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93338)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 22.09.2018 10:00 - 22.09.2018 16:00 saatleri arasında, KOCAMEZARLIK,TURGUTLU,SAKIZALANI,BÜK ORMAN İŞLETME VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93499)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 22.09.2018 09:00 - 22.09.2018 15:00 saatleri arasında, ORTA MAHALLE KISMEN GEDİK MAHALLESİ KISMEN AKÇAALAN MAHALLESİ KISMEN KARADAYI MAHALLESİ TAMAMEN VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, AĞAÇ KESİM SEHİM ALMA TRAFO BAKIM PANO BAKIM İZOLATÖR DEĞİŞİM AYIRICI BAKIMI YAPILMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93370)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 22.09.2018 09:30 - 22.09.2018 15:30 saatleri arasında, DOYRAN,ÇAMLIBEL VE DAĞ MAHALLELERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93441)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.09.2018 09:00 - 22.09.2018 15:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİSU SEYDİLER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93450)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.09.2018 09:00 - 22.09.2018 15:00 saatleri arasında, SİDE-SARILAR-HATIPLAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93464)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 22.09.2018 11:00 - 22.09.2018 17:00 saatleri arasında, ORTAKÖY,KAYADİBİ,KIRBAŞ,KARGI VE GÜLET GES bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93477)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.09.2018 08:00 - 22.09.2018 11:00 saatleri arasında, ÖRNEK MH .KUMYOLU MEVKİ bölgesinde, ÖZEL MÜSTERİ TALEBİ İLE YAPILAN KESİNTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93490)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 22.09.2018 05:00 - 22.09.2018 10:00 saatleri arasında, DEMİRCİLİK İSKELE CADDESİ ÇARŞI KAYMAKAMLIK GÜLLER PINARI BİR KISMI HACET CADDESİ bölgesinde, EKİP ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93495)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 22.09.2018 09:00 - 22.09.2018 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAHALLESİ PAYALLAR SANAYİ ÇEVRESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93502)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 22.09.2018 10:00 - 22.09.2018 15:59 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAH:ATATÜRK CAD.,GÜNDOĞDU SOK,YAKA SOK,KÖŞKLÜKAVAK SOK,VE ŞAHİNTEPESİ MEVKİ bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93505)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 22.09.2018 09:00 - 22.09.2018 15:00 saatleri arasında, GEBIZLI MAH bölgesinde, AG DIREK DEPLASE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93513)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 22.09.2018 10:00 - 22.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ BUCAK MEVKİSİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93531)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.09.2018 10:00 - 22.09.2018 16:00 saatleri arasında, SAĞİRİN bölgesinde, DİREK DEPLASESİ YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93533)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 22.09.2018 10:00 - 22.09.2018 16:00 saatleri arasında, GAZILER MAHALLESI BIR KISMI bölgesinde, CAT MUTEAAHIT TESIS CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93534)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 22.09.2018 10:00 - 22.09.2018 16:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ İNÖNÜ MEVİİ bölgesinde, ÜZÜMLÜ SENİR 2 TRAFOSUNDA 1 ADET BETON DİREK İLE 3 ADET AĞAÇ DİREK DEPLASE İŞLEMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93550)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 22.09.2018 12:00 - 22.09.2018 16:00 saatleri arasında, GARİPÇE MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, VATANDAŞ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93565)