Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (22.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 17:00 saatleri arasında, ÖTEKÖY, GÜMÜŞKAVAK, YALÇI, ALACAMİ, BUCAK, TAŞBAŞI bölgesinde, MÜEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100099)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 18:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100118)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 17:00 saatleri arasında, HACIKERİMLER KAYABAŞI YENİKÖY TOSLAK MAHMUTSEYDİ MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100114)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 17:00 saatleri arasında, OKURCALAR MAH ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI ALARAHAN YOLU CİVARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100082)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 23.02.2019 01:00 - 23.02.2019 07:00 saatleri arasında, ÇENGER VE OTEL ÖZEL MÜŞTERİLERİ bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97953)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 15:00 saatleri arasında, UZUNOLUK MAH. bölgesinde, TRAFO BÖLGESİNDE HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97984)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEYMELEK İSKELE MEVKİİ bölgesinde, BEYMELEK MAHALLESİ İSKELE MEVKİİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98052)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 15:00 saatleri arasında, ZEYTİNLİK,A.MENDERES,A.DÜDEN,AKSU İLÇESİNE BAĞLI ATATÜRK MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100077)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 23.02.2019 11:00 - 23.02.2019 13:00 saatleri arasında, GÜNDOĞMUŞ ÖZÜGÜR MAH. - FATİH MAH. -RASİH KAPLAN MAH. bölgesinde, GÜNDOĞMUŞ MERKEZDE YENİ YAPILAN HASTANENİN FİZİKİ İRTİBATI BAĞLANACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100089)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 15:00 saatleri arasında, HACET MAH CAVİT USTA SOK EŞREF KAHVECİ OĞLU SOK ÇELİKLER SOK SARAÇLAR SOK bölgesinde, BELEDİYE DİREK DEPLASESİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100094)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 23.02.2019 10:00 - 23.02.2019 15:00 saatleri arasında, BAYINDIR,BOZHÜYÜK,GÖLOVA,DİRİNO,ÇUKURELMA,ÇOBANİSA,KARAKÖY,ÖZDEMİR,GÜMÜŞYAKA,ÇALPINAR,KIZILPINAR MAHALLELERİ VE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN ENERJİ NAKİL HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI NEDENİYLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100096)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 18:00 saatleri arasında, SARIHACILAR MAH.BELENALAN MAH. BÜYÜKALAN YOL KENARI - BÜYÜKALAN MAH.- BUCAKALAN MAH. ÖMERDURUK ÖZEL TR - TABUR_ASKERİYE ÖZEL TR bölgesinde, TRAFO BECAYİŞİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100097)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 16:00 saatleri arasında, KARATAŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100101)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 16:00 saatleri arasında, KUM MAH GÖKSU MAH HACIVELİLER bölgesinde, XELPİ EK VE KESİCİ TAKILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100105)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 15:00 saatleri arasında, ERENKÖY-ESENTEPE-KANAL-ÇAMLIBEL MH BIR KISMI ETKILENECEKTIR bölgesinde, CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ŞEBEKE TADİLATI ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100107)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 23.02.2019 10:00 - 23.02.2019 16:00 saatleri arasında, MULUMULU DM FABRİKALAR ÇIKIŞI ÖZEL TR LER bölgesinde, ALTUĞ GIDA İNŞ A.Ş 400 KVA TR HATBAŞI BAĞLANTI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100109)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 23.02.2019 10:00 - 23.02.2019 16:00 saatleri arasında, KADRİYE TOPCUOĞLU VİLLALARI VE ÖZEL TR LER bölgesinde, CLUP MEGASARAY AŞ DİREK DEPLESE ÇALIŞMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100113)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 23.02.2019 09:00 - 23.02.2019 13:00 saatleri arasında, KİRİŞÇİLER MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100116)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 23.02.2019 09:40 - 23.02.2019 17:00 saatleri arasında, SAPADERE BEYRELİ KOCAOĞLANLI ÇAMLICA TIRILAR FAKIRCALI BAŞKÖY YAYLAKONAK MAH VE DEMİRTAŞ MADEN MERMER OCAKLARI bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100120)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 23.02.2019 10:30 - 23.02.2019 17:30 saatleri arasında, AGULLU MAH-CUKURBAG MAH-YENİKÖY MAH-GÖKÇEÖREN MAH-MUMUDA-BALDIRAZ-GÖKDERE-ASAZ MEVKİ HAVA VE DENİZ RADAR KOMUTANLIĞI DERE MAH PINARBAŞI MAH ETKİLENMKETEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100126)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 23.02.2019 11:30 - 23.02.2019 18:00 saatleri arasında, AHATLI MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100127)