Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (22.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 22.02.2019 03:00 - 22.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR ATATÜRK ÇAD CUMHURİYET MAH DORİS AYTUR OTEL CIVARI bölgesinde, MAHMUTLAR TR 5 KABİN İÇİ YALITIM YAPILACAGINDAN () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98012)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 22.02.2019 03:00 - 22.02.2019 06:00 saatleri arasında, KESTEL TAŞLICA YAYLALI MAH bölgesinde, KAİN İÇİ YALITIM VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98011)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.02.2019 01:00 - 22.02.2019 07:00 saatleri arasında, KIZILOT bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97952)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 22.02.2019 09:00 - 22.02.2019 16:00 saatleri arasında, BAYINDIR MAH. MERKEZ MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98063)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 22.02.2019 09:00 - 22.02.2019 16:00 saatleri arasında, KANAL CAD., KARGI SOKAK VE ÇEVRESİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98077)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 22.02.2019 09:00 - 22.02.2019 17:00 saatleri arasında, MİLLİEGEMENLİK SARILAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98093)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 22.02.2019 06:00 - 22.02.2019 09:00 saatleri arasında, KUZEYYAKA,GÜNDOĞDU,YENİ MH VE YENİ EMEK MAHALLELERİNİN BİR KISIMLARI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99058)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 22.02.2019 10:00 - 22.02.2019 17:00 saatleri arasında, GAZİLER MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır