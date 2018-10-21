Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (21.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 17:00 saatleri arasında, OBA KARAKOCALI bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94885)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 15:00 saatleri arasında, YENİ MAH:ŞERBETÇİ BUL,501,502,504,505,510 SOKAKLAR HÜKÜMET KONAĞI bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95188)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 12:00 saatleri arasında, ATATÜRK CADDESİ bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95388)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 21.10.2018 13:00 - 21.10.2018 15:00 saatleri arasında, ATATÜRK CADDESİ bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95389)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 16:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK SEYDİLER YEMİŞLİ SU bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95407)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95415)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 11:00 saatleri arasında, KUMLUCA DENİZ YOLU SANAYİ GÖKSU MAH KARŞIYAKA MAH.KUM MH. bölgesinde, AÇIK ŞALT KESİCİ DEĞİŞİMİ YAPICAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95436)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 13:00 saatleri arasında, İSLAMLAR ÖZ MEVKİİ ÜZÜMLÜ YOLU ÜZERİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN TESİS YENİLEME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95442)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.10.2018 13:00 - 21.10.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. ÖZ MEVKİİ KARADAYI MARKET İLE TEPE RESTAURANT ALTI ARASI bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN YENİ TESİS ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95443)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 17:00 saatleri arasında, BUCAŞEYHLER bölgesinde, MÜTAHİT ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95452)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 17:00 saatleri arasında, ORGANİZE SANAYİ ULUALAN ÇELTİKÇİ bölgesinde, AOB HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95450)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 21.10.2018 09:00 - 21.10.2018 17:00 saatleri arasında, PIYNARCIK MAHALLESİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95453)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 21.10.2018 09:30 - 21.10.2018 15:30 saatleri arasında, ARMUTLU MAH . AVŞAR MAH.VE BU HATLAR ÜZERİNDEN ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, ARMUTLU TR 2 AYIRICI TAMİRATI TRAFO VE PANO GENEL BAKIMI VE HATBAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95490)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.10.2018 08:00 - 21.10.2018 14:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAHALLESİ PATARA GELEMİŞ MAHALLESİ OVA MAHALLESİ KINIK MAHALLESİ ÇAYKÖY MAHALLESİ ÇAVDIR MAHALLESİ PALAMUT MAHALLESİ SAHİL AKLAR MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN AKBEL KÖK KINIK KÖK ARASI ANA HATTA İZOLATÖR DEĞİŞİMİ İÇİN KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95493)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 21.10.2018 09:30 - 21.10.2018 17:30 saatleri arasında, A.SİNAN,A,ORTA,A.DÜDEN,A.MENDERES,ZEYTİNLİK,BARAJ MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95506)

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 08:35