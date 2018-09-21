Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (21.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

• Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAHALLESİ PAYALLAR SANAYİ ÇEVRESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93501)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.09.2018 08:30 - 21.09.2018 18:00 saatleri arasında, BUCAŞEYHLER BUCAK MH bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93392)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAHALLESI,SUGOZUGU MAH,BOSTANCI PINARI CAD,ALAIYE CAD,KEMALREİSOGLU CAD bölgesinde, (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93408)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 21.09.2018 11:00 - 21.09.2018 17:00 saatleri arasında, ORTAKÖY MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93478)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00 saatleri arasında, KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93414)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 21.09.2018 10:00 - 21.09.2018 15:59 saatleri arasında, YUVALI ,SAKLISU MAH. TAMAMI bölgesinde, TR BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93425)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 21.09.2018 10:00 - 21.09.2018 16:00 saatleri arasında, DOĞANCA MAH GÖKCESARAY MAH ÇİLE MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINVDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93429)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 12:00 saatleri arasında, MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93456)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK YEMİŞLİSU SEYDİLER bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93449)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.09.2018 06:00 - 21.09.2018 08:00 saatleri arasında, KIZILAĞAÇ-KARACALAR-KIZILOT-DOGANÇAM-SEYDİLER-CEVİZLİ-HACIOBASI-ÇAVUŞKÖY-KADILAR-UZUNLAR-ÖRENŞEHİR-ÇENGER-EMEK-SANAYİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93462)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00 saatleri arasında, SİDE-SARILAR-HATIPLAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93463)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 21.09.2018 14:00 - 21.09.2018 18:00 saatleri arasında, VARSAK ŞELALE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93466)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00 saatleri arasında, YUKARIHİSAR-AŞAĞIHİSAR bölgesinde, LC WAİKİ KESİNTİ TALEBİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93472)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 21.09.2018 10:00 - 21.09.2018 16:00 saatleri arasında, ALİMPINARI VE KOZDAĞI MEVKİİLERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93497)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00 saatleri arasında, GEBIZLI MAH bölgesinde, AG DIREK DEPLASESI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93512)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT MAHALLESİ MERKEZ MİLİEĞEMENLİK CADDESİ bölgesinde, MÜTAHİT TATARINDAN YAPILMAKTA OLAN TESİSİN EKSİKLERİNİ TAMAMLAMA (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93518)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 21.09.2018 10:00 - 21.09.2018 16:00 saatleri arasında, KÜÇÜKSÖĞLE MAHALLESİ TR 1 DEN ENERJİ ALAN MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, FİZİKİ BAĞLANTI VE DİREK DEĞİŞİMİ İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93527)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 21.09.2018 09:00 - 21.09.2018 14:00 saatleri arasında, AŞAĞIPAZAR MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93528)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 21.09.2018 10:30 - 21.09.2018 16:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ BUCAK MEVKİ bölgesinde, BÖLGEDE YATIRIM TESİS ÇALIŞMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, ESKİ DİREKLERİN SÖKÜLÜP YERİNE YENİ DİREKLERİN DİKİMİ VE İLETKEN ÇEKİMİ ESNASINDA ENERJİ KESİNTİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93530)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 21.09.2018 15:20 - 21.09.2018 18:30 saatleri arasında, GAZİLER bölgesinde, PARAFADUR MONTAJ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93536)