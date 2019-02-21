Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (21.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 15:00 saatleri arasında, UZUNOLUK MAH. bölgesinde, TRAFO BÖLGESİNDE HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARININ KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97983)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.02.2019 01:00 - 21.02.2019 07:00 saatleri arasında, DOĞANÇAM SEYDİLER CEVİZLER bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97951)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 21.02.2019 03:00 - 21.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR BELEDİYE CİVARI SELAHATTİN YAMAN CAD MEHMET ÇAKIR CAD BARBAROS CAD bölgesinde, MAHMUTLAR TR 29 KABİN İÇİ YALITIM YAPILACAGINDAN () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98010)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 21.02.2019 09:30 - 21.02.2019 18:00 saatleri arasında, ERENTEPE KARAKUYU MEV bölgesinde, ENH BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98047)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEYMELEK İSKELE MEVKİİ GÜRSES MAHALLESİ DAVAZLAR MAHALLESİ YAVU DİVLE MEVKİİ VE KAPAKLI HOYRAN MEVKİİ bölgesinde, DAVAZLAR MAHALLESİNDE DAVAZLAR DM DE HÜCRE DEĞİŞİMİ VE ENERJİ NAKİL HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98051)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖREN MAH. GÖKSEKİ MERKEZ MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98062)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 16:00 saatleri arasında, OVA MAH. 1.PARSEL BÖLGESİ, GÖL CAD. ÇEVRESİ, KANAL CAD. ÇEVRESİ, TÜVTÜRK ÖZEL TR, UÇAKLAR ÖZEL TR bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HATTA YAKIN AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98076)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, MİHRAP VE MAHALLELERİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98088)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, MİLLİEGEMENLİK SARILAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98092)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MERKEZ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ŞEBEKE YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98102)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 21.02.2019 10:00 - 21.02.2019 16:00 saatleri arasında, HABİBLER MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99057)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 21.02.2019 08:30 - 21.02.2019 12:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI (PİYADİN MEZARLIĞININ GÜNEY TARAFI, 1202-1907 SOKAKLARIN ÇEVRESİ) bölgesinde, AG HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99066)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 21.02.2019 12:30 - 21.02.2019 16:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI (PİYADİN KÜME EVLER ÇEVRESİ) bölgesinde, AG HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99067)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, BUCAK MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100061)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 16:00 saatleri arasında, PINARLI MAH CİHADİYE MAH SOĞUCAKSU MAH bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100064)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 11:30 saatleri arasında, KISALAR GÜNDOĞDU KARTLAR SOFULAR GÜMÜŞLER KARTLAR bölgesinde, FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100069)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEKİROVA MAH, ULUPINAR MAH, BEYCİK MAH , ÇIRALI MAH . KOMPLE ETKİLENECEKTİR bölgesinde, DAĞITIM MERKEZLERİ BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100075)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, TEKİROVA MAH, ULUPINAR MAH, BEYCİK MAH , ÇIRALI MAH , KOMPLE ETKİLENECEKTİR bölgesinde, DAĞITIM MERKEZLERİ BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100076)

• ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, YARPUZ MAH.- BAYRAM DURAK ÖZEL TR - GSM VERİCİLERİ bölgesinde, OG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100078)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.02.2019 09:00 - 21.02.2019 15:00 saatleri arasında, SARILAR MAHALLESİ NADARLAR MEVKİİ - KÜÇÜK ÇERLER MEVKİİ bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİNİTİSİ YAŞANACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100079)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 21.02.2019 11:30 - 21.02.2019 17:00 saatleri arasında, UĞRAR MAH PEKMEZCİLER MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100084)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 21.02.2019 13:30 - 21.02.2019 15:00 saatleri arasında, KIZILLI MAHALLESİNİN BİR KSIMI bölgesinde, ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100086)