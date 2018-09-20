Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (20.09.2018)

ALANYA, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

• Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 15:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR YUKARI MAH ŞIHLAR GÖZÜKÜÇÜKLÜ bölgesinde, AGB EKİBİMİZCE HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93445)

• MÜŞTERİLER bölgesinde, AĞAÇ KESİM SEHİM ALMA TRAFO BAKIM PANO BAKIM İZOLATÖR DEĞİŞİM AYIRICI BAKIMI YAPILMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93368)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 16:00 saatleri arasında, AKÇAALAN MAHALLESİ KISMEN bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93375)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.09.2018 08:30 - 20.09.2018 18:00 saatleri arasında, BUCAŞEYHLER BUCAK MH bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93391)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 20.09.2018 14:00 - 20.09.2018 18:00 saatleri arasında, KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93413)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 14:00 saatleri arasında, KÜTÜKÇÜ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93412)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 16:00 saatleri arasında, DOĞANCA MAH GÖKCESARAY MAH ÇİLE MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93428)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 20.09.2018 09:30 - 20.09.2018 15:30 saatleri arasında, ÇAKIRLAR,AYDINLIK,ZÜMRÜT,KURUÇAY,YENİ MAHALLE,SU İÇECEK,AKDAMLAR,HACI SEKİLER,ÇİTDİBİ,YARBAŞ ÇANDIR MAHALLELERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ONARIM,TRAFO BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93439)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 15:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ ASMACA bölgesinde, MUT FİRMA ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93443)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 15:00 saatleri arasında, ÇANKAYA MAHALLESİ BAŞAK VİLLALARI,GÖÇERLER MAHALLESİ 6469 SOKAK CİVARLARI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93451)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 14:00 saatleri arasında, ARAPSUYU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MODÜLER HÜCRE MONTAJ ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93459)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 14:00 saatleri arasında, KARABUCAK MAHALLESİ. bölgesinde, KARABUCAK MAHALLESİ BOZDAĞ MEVKİİNDE BULUNAN AKDENİZ ÜNİVERSTESİ KAMPÜSÜ FİZİKİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93468)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 15:00 saatleri arasında, MOLLA YUSUF VE ULUÇ MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA İLAVE ŞEBEKE VE ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93469)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 20.09.2018 11:00 - 20.09.2018 17:00 saatleri arasında, ORTAKÖY , KAYADİBİ , KIRBAŞ , KARGI MAHALLELERİ VE GÜLET GES bölgesinde, TESİS ÇALIŞMA İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93476)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 15:00 saatleri arasında, GÜZELOBA MAH 2354 SOK 2353 SOK 2352 SOK 2356 SOK 2357 SOK 2360 SOK 2362 SOK 2361 SOK 2366 SO bölgesinde, HÜCRE DEĞİŞİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93483)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH AKÇABELEN MEVKİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILCAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93481)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 18:00 saatleri arasında, İSŞAMLAR MAH AKÇA BELEN MEVKİ ETKİLENMKETEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDA TRAFO DEĞİŞİMİ YAPILCAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93482)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 15:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AOB TARAFINDAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93491)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 11:00 saatleri arasında, KARGICAK DALGILIÇLI MEVKİ bölgesinde, HATTA DEĞEN PALMİYE AĞAÇLARIN BUDANMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93489)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 20.09.2018 10:00 - 20.09.2018 16:00 saatleri arasında, DOYRAN,SEKLİK,AKÇAKAYA,PİRENLİ MAHALLELERİ İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93496)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 20.09.2018 09:00 - 20.09.2018 17:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAHALLESİ PAYALLAR SANAYİ ÇEVRESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93500)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 20.09.2018 09:20 - 20.09.2018 14:20 saatleri arasında, AŞAĞIPAZAR MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93511)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 20.09.2018 11:30 - 20.09.2018 15:00 saatleri arasında, KARADERE İNİŞDİBİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMA YAPACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93515)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.09.2018 14:00 - 20.09.2018 18:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAH-HACIOGLAN MAH-İKİZCE MAH- KINIK MAH-ÇAVDIR MAH- OVA MAH-AKLAR MAH-SAKLIKEN MAH-GELEMİŞ MAH-İSLAMAR MAH-ÜZÜMLÜ MAH- BEZİRGAN MAH-SARIBELEN MAH-ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, KALKAN DM HÜCRE TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93516)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.09.2018 14:00 - 20.09.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR - İKİZCE BEZİRGAN - SARIBELEN - HACIOGLAN bölgesinde, İKİZCE KABİN TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93517)

• ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 20.09.2018 15:00 - 20.09.2018 17:30 saatleri arasında, GÜNDOĞMUŞ KARADERE MAHALLESİ ENİŞDİBİ MEVKİ bölgesinde, ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OG HATTININ ETRAFINDA AĞAÇ KESİMİ YAPACAĞINDAN DOLAYI GÜVENLİK AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93520)

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 07:23