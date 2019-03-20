Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (20.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 20.03.2019 01:30 - 20.03.2019 06:30 saatleri arasında, ÇIPLAKLI KOMPLE bölgesinde, 112011 TR 18 İZOLASYON VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 20.03.2019 09:00 - 20.03.2019 15:00 saatleri arasında, AKOLUK TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AG FİDERİNDE AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 20.03.2019 09:00 - 20.03.2019 15:00 saatleri arasında, ÇAMLIBEL,ERENKÖY VE KANAL MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.03.2019 09:00 - 20.03.2019 15:00 saatleri arasında, KIZILOT bölgesinde, ÖZEL MUSTERI TALEBI KIZILOT DSİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 20.03.2019 09:00 - 20.03.2019 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MH İNCEKUM MH ESENTEPE YALI TÜRKLER FUGLA DELİKTAŞ BİLALLER CÜLLEPLER YANIKLAR bölgesinde, ANA HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK CÜLLEPLER KABİNDE HÜCRE DEGİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 20.03.2019 09:00 - 20.03.2019 16:00 saatleri arasında, BARBAROS MAH. SERİK CD. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 20.03.2019 10:00 - 20.03.2019 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAHALLESİ ÇAKALLI MEVKİİ bölgesinde, TR BAKIM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 20.03.2019 13:00 - 20.03.2019 16:00 saatleri arasında, BELEN TÜV MEVKİİ bölgesinde, DİREK AKTARIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 20.03.2019 11:00 - 20.03.2019 16:00 saatleri arasında, GÖKSU HAZIR HAVLU SK bölgesinde, OG DİREK DEPLASE YAPILACAK OG DİREK DOĞRULTULACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 20.03.2019 13:00 - 20.03.2019 18:00 saatleri arasında, SAPADERE KÖYÜ, DEMİRTAŞ MADEN OCAĞI BÖLGESİ, BAŞKÖY, KOCAOĞLANLI, ÇAMLICA, BEYRELİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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