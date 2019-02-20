Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (20.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 20.02.2019 10:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, BUCAK MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100060)

• ANTALYA - ALANYA 'DA, 20.02.2019 11:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, ŞEKERHANE MAHALLESİ bölgesinde, HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100062)

20.02.2019 01:00 - 20.02.2019 07:00 saatleri arasında, KARAÖZ AKSAZ bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97950)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 15:00 saatleri arasında, UZUNOLUK MAH. bölgesinde, TRAFO BÖLGESİNDE HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97982)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 20.02.2019 03:00 - 20.02.2019 06:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR KILIÇ ARSLAN ÇOBANLAR RECEPLİ GÖZÜKÜÇÜKLÜ ŞIHLAR bölgesinde, ALANYA AGB BİRİMİZCE MAHMUTLAR TR 59 KABİN İÇİ YALITIM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98009)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 16:00 saatleri arasında, KARŞIYAKA SARIKESİK MEVKİİ bölgesinde, ENH BAKIM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98046)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, BÜYÜKKUM MAHALLESİ bölgesinde, BÜYÜKKUM MAHALLESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98050)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, UĞRAR MAH. PEKMEZCİLER MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98060)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 16:00 saatleri arasında, ATTATÜRK BULVARI OKALİPTUS CAD. VE ÇEVRESİ, BELEDİYE CAD. VE ÇEVRESİ OVA HAL VE ÇEVRESİ bölgesinde, OG AG HAT BAKIMI VE AĞAÇ BUDAMA (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98075)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, MİHRAP VE MAHALLELERİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98087)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, MİLLİEGEMENLİK SARILAR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98091)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 09:45 saatleri arasında, İSLAMALR MAH. İKİZCE MAH. SARIBELEN MAH. YAYLA BEZİRGAN MAH. HACIOĞLAN MAH. GENELİ bölgesinde, İSLAMLAR MAHMUDYANI TR NİN MEVCUT İKİZCE FİDERİNDEKİ FİZİKİ BAĞLANTISININ İPTALİ İÇİN KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98099)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMALR MAH. YALI MARKET İLE BODAMYA TEPE REST. ÇEVRELERİ MEZARLIK ALTI ÇEVRESİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ŞEBEKE YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98100)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.02.2019 16:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. ÖZ MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ŞEBEKE YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98101)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 20.02.2019 10:00 - 20.02.2019 16:00 saatleri arasında, KUZEYYAKA VE GÜNDOĞDU MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99056)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 15:00 saatleri arasında, CİN SOKAK,ARMUTLU SOKAK,NAMAKÖR ÇIKMAZI,ALANYALILAR SOKAK,KARATAŞLAR SOKAK,ÖZENÇ SOKAK TA BULUNAN MÜŞTERİLER BVE ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99060)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 20.02.2019 08:30 - 20.02.2019 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI (PİYADİN MEZARLIĞI ÇEVRESİ) bölgesinde, AG HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99064)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 20.02.2019 15:00 - 20.02.2019 19:00 saatleri arasında, KEPEZ İLÇESİNE BAĞLI DUACI, ODABAŞI, KİRİŞÇİLER, ÇAMLIÇA, KIZILLI VE BAŞKÖY MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE DÖŞEMEALTI İLÇESİ ÇIPLAKLI MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, ŞEBEKE OPERASYONLARI TARAFINDAN SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99065)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.02.2019 09:00 - 20.02.2019 17:00 saatleri arasında, ÇAVUŞKÖY KADILAR UZUNLAR HALİTAĞALAR KIZILOT bölgesinde, AOB BAKIM RAYCEM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99069)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 20.02.2019 12:00 - 20.02.2019 17:30 saatleri arasında, SARIABALI (BİR KISMI) bölgesinde, ASAT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100067)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 20.02.2019 12:15 - 20.02.2019 17:30 saatleri arasında, ORTA MAH BİR KISMI OTOGAR DOĞUSU) bölgesinde, ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ MÜTAHİTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100068)