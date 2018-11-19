Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (19.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da , 19.11.2018 09:00 - 19.11.2018 17:00 saatleri arasında, KONAKLI MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96353)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.11.2018 09:00 - 19.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,YARDİBİ,ÇAYIR,KARABÜK,DÜZAGAÇ,ALTINYAKA,BURMAGAN,KIRIKKAVAK VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96326)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 19.11.2018 08:30 - 19.11.2018 15:30 saatleri arasında, AŞAĞIOBA (KARGICAK) bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96337)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.11.2018 09:30 - 19.11.2018 17:00 saatleri arasında, EMEK DEMIRCILER AKSAZ KARAÖZ SANAYİ KARACALAR DOĞANÇAM SEYDILER SÜLEK KIZILAĞAÇ KIZILOT HACIOBASI bölgesinde, HAT BAKIM CALISMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96361)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.11.2018 10:00 - 19.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96372)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 19.11.2018 09:00 - 19.11.2018 15:00 saatleri arasında, YEŞİLOVA MAH.9.EYLÜL CD. 1758 1710 1704 1696 1699 ŞEHİTLER CD 1724 1761 1720 1721 1722 1754 bölgesinde, ŞEBEKE TEMASLI AĞAÇ DALLARININ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96407)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.11.2018 09:30 - 19.11.2018 17:30 saatleri arasında, FATİH,GÖÇERLER,ÇAMLIBEL MAHALLELERİ DUACI MAHALLESİ 3412 SOKAK ÜZERİ VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96415)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 19.11.2018 08:00 - 19.11.2018 18:00 saatleri arasında, NEBİLER VE YALINLI MAHALLELERİNİN TAMAMI, KARAMAN MAHALLESİ PARK ORMAN EVLERİ, BÖLGE TRAFİK, KEPEZ KENT ORMANI, KEPEZ HES VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ TARAFINDAN YENİ TESİS EDİLEN ENERJİ İLETİM HATTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96428)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.11.2018 14:00 - 19.11.2018 18:00 saatleri arasında, ODABAŞI MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA EK TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96437)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.11.2018 10:00 - 19.11.2018 14:00 saatleri arasında, KİRİŞÇİLER MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA EK TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96436)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.11.2018 09:00 - 19.11.2018 10:30 saatleri arasında, KİRİŞÇİLER VE ODABAŞI MAHALLELERİNİN BİR KISMI. bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA EK TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96435)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 19.11.2018 08:00 - 19.11.2018 18:00 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAHALLESİNİN BİR KISMI. bölgesinde, TEİAŞ EİH YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96443)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.11.2018 09:00 - 19.11.2018 15:00 saatleri arasında, AKBEL EFKAL MEVKİİ bölgesinde, ARAZİSİNDE BULUNAN İKİ ADET AG DİREĞİ DEPLASE YAPILACAK. (ÖZEL ELEKTRİKÇİSİ TARAFINDAN) (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96462)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.11.2018 09:00 - 19.11.2018 17:00 saatleri arasında, ORTABAĞ MAH GERİŞ BURNU MEVKII bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96471)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.11.2018 13:00 - 19.11.2018 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR ÖZ DERE MEVKİİ bölgesinde, KET KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96464)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 19.11.2018 09:00 - 19.11.2018 12:00 saatleri arasında, MELTEM MAH MELTEM BULVARI TARIK AKILTOPU CAD. SOĞUKSU MAH.SAGLIK OCAGI bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMİZLİK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96473)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 19.11.2018 13:00 - 19.11.2018 15:00 saatleri arasında, MELTEM MAH TARIK AKILTOPU CAD ANT BELDE SİTESİ bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMİZLİK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96474)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.11.2018 10:00 - 19.11.2018 12:00 saatleri arasında, BEYKONA RESİLLER SİTELER PARAKUM. bölgesinde, ÇÖRÜÇ BİNA ÇIKIŞ PARAFADUR DEĞİŞİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96482)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.11.2018 13:00 - 19.11.2018 16:00 saatleri arasında, BEYKONAK RESİLLER PARAKUM MAVİKENT SİTELER bölgesinde, PARAFUDUR DEĞİŞİMİ VE AKIM TR DEĞİŞİMİ YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96483)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 19.11.2018 10:00 - 19.11.2018 16:00 saatleri arasında, Ş.ER MEHMET URHAN CAD BALLITAŞ CAD. MOLLO MUSA CAD. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96484)