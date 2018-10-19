Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (19.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 17:00 saatleri arasında, TÜRKLER MERKEZ VE İNCİRLİK MAHALLESİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95424)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 19.10.2018 10:00 - 19.10.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLYURT MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAŞ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95463)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 15:00 saatleri arasında, ASARÖNÜ,ALACADAĞ,GÖKÇEYAKA:ADALA VE KIZILCIK YAYLALARI,YEŞİLYURT:ATATÜRK CAD,ERENKAVAK CAD,402,403,404,405,406 SOKAKLAR bölgesinde, DM BAKIMI HAT BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95186)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUATHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95272)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 16:00 saatleri arasında, KADRİYE SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI GÜLOTEL ARKASI SİTELER bölgesinde, BAKIMDAN HÜCRE DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95429)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 19.10.2018 09:30 - 19.10.2018 17:30 saatleri arasında, BÜYÜK VE KÜÇÜK ÇALTICAK,BALIK BARINAĞI VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95314)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 19.10.2018 14:00 - 19.10.2018 15:30 saatleri arasında, ANTALYA KEMER YOLU SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95328)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 19.10.2018 11:00 - 19.10.2018 13:00 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95327)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 19.10.2018 08:30 - 19.10.2018 10:30 saatleri arasında, ATATÜRK CADDESİ 1 - 30 - 15 - 116 bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95326)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 16:00 saatleri arasında, KASABA MAH DEĞİRMEN YANI MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95356)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAH SUGÖZÜ CAD.YAKAR SOK KEMALREİSOGLU CAD. HACIKADİROGLU CAD. bölgesinde, BELEDİYE ÖRNEK CAD.YOL CALIŞMASINDAN BAX PANO DEPLASE CALIŞMAASI YAPILACAKTIR.. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95361)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.10.2018 12:00 - 19.10.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN TESİS YENİLEME ÇALIŞMASI İÇİN KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95441)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95414)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT:AKDENİZ BUL,KÜLTÜR CAD,DENİZ CAD,BÖLÜKBAŞI SOK,MARTI SOK,TAHİRAĞA CAD,1009,1011,2002.2006,1008,1015,2009,2012,62 SOKAKLAR,STADYUM SOK,İNCESOK,ZEYBEKLER SOK,İRFAN UĞURLU CAD,FATİH CAD,TORUNLAR CAD , bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI:SAHİLKENT ,HASYURT ARASI RİNG HATTI YAPIM İŞİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95430)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 15:00 saatleri arasında, SAHİLKENT:AKDENİZ BUL,TORUNLAR CAD,TOPTANCI HALİ,CUMHURİYET CAD,YAŞARDOĞU CAD,ATATÜRK CAD,BELEDİYE CAD,SAHİL CAD,64,74 SOKAKLAR bölgesinde, HASYURT SAHİLKENT ARASI RİNG HATTI YAPIMİŞİ MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95431)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 13:00 saatleri arasında, BEYKONAK MAH. bölgesinde, KESİCİLİ HÜCRE MONTAJI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95434)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 17:00 saatleri arasında, ÇATALLAR MAH.DORUMLAR MAH.KOZAN GÖKVELİLERKOZAN ARAPLAR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95446)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 12:00 saatleri arasında, HURMA MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, LİR KOZMETİK TRAFO MONTAJI YAPACAKTIR (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95456)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 18:00 saatleri arasında, KEMERAĞZI VE SOLAK MAHALLELERİ bölgesinde, ÇALKAYA SAĞ SOL FİDERİNE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95459)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 12:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:HAL CAD,YANIKKONAK SOK,SANAYİ CAD,ÇALTILIBUCAK SOK,DELİCEDERE SOK, bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ FİZİKİ BAĞLANTISI YAPACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95461)