Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (19.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da , 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 17:00 saatleri arasında, BAYIR MERKEZ MAH bölgesinde, AG DİREK DEPLASESİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - ALANYA'DA, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 17:00 saatleri arasında, TOSLAK KETENLİK bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - ALANYA'DA, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 17:00 saatleri arasında, MAHMUTLAR CEZAEVİ OBA ARITMA MAHMUTLAR ARITMA bölgesinde, YENİ SANAYİ SİTESİ ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ DİREK DEPLASESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 16:00 saatleri arasında, DIKMEN YUKARI ISIKLAR BUCAKSHLER OYMAPINAR GUZELYALI BELENOBASI SARACLI DEMIRICLER KULCULER TILKILER SEVINC YAYLAALAN bölgesinde, FIDER BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 17:00 saatleri arasında, İBRADI KOVAALANI MAH. - ZEYVE MAH. - KAYADİBİ MAH. bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100649)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 15:00 saatleri arasında, HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100656)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 16:00 saatleri arasında, KOZAN (BIR KISMI) BOZDOĞAN YEŞİLVADİ DEMİRCİLER HASKIZILÖREN bölgesinde, O.G. VE A.G. HATTINA DEĞEN AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100678)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 15:00 saatleri arasında, ARMUTLU AFŞAR MAHALLELERİ VE BU HAT ÜZERİNDEN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN ENERJİ NAKİL HATTINA YAKLAŞAN AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI NEDENİYLE ARMUTLU-AFŞAR HATBAŞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100681)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.03.2019 11:00 - 19.03.2019 17:00 saatleri arasında, ALTIAYAK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE VE ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 17:00 saatleri arasında, FIĞLA NAZMİ HACIKADİROĞLU CADDESİ, FIĞLA YENİ ÇEVREYOLU, FIĞLA 30 METRE CADDESİ bölgesinde, ALANYA BELEDİYESİ BOX AKTARIM ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 15:00 saatleri arasında, SALUR SIRTKOY bölgesinde, OZEL MUSTERI TALEBI AYIRICI DEGISIKLIFI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 15:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK BUCAK TR ASAT İÇME SUYU TR GURCAM DERE TR ÇİLE ADANDA TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ÜSTÜ HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 17:00 saatleri arasında, YASİR ALİ ELİKESİK KULULAR ASAR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.03.2019 13:00 - 19.03.2019 18:00 saatleri arasında, VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA İLAVE TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 14:00 saatleri arasında, AYANOĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 14:00 saatleri arasında, HABİBLER MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 19.03.2019 09:00 - 19.03.2019 16:00 saatleri arasında, TOPALLI KURŞUNLU MAHALLELERİ bölgesinde, ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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