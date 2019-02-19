Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (19.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 19.02.2019 03:00 - 19.02.2019 06:00 saatleri arasında, KESTEL MAH TAŞLICA SOK YAYLALI GENELİ bölgesinde, ALANYA AOB EKİBİMİZCE KABİN İÇİ YALITIM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK 111313 KESTEL 1 NUMARA () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98008)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, YALÇI MAHALLESİ, ARMUTLU MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98018)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.02.2019 03:00 - 19.02.2019 06:00 saatleri arasında, EMEK ÇELTİKÇİ bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TRAFO AG PANOSU HÜCRE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97883)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 15:00 saatleri arasında, AŞAĞIPAZAR MAH. bölgesinde, TRAFO BÖLGESİNDE HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97981)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR HASTANE USTU MEZBAHA CİVARI bölgesinde, YATIRIM ÇALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97993)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, GAZİ MAHALLESİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BİNA REVİZE ÇALIŞMASI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98034)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, KÖŞKERLER MAHALLESİ KÖŞKERLER CADDESİ bölgesinde, KÖŞKERLER MAHALLESİ KÖŞKERLER CADDESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98049)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.02.2019 09:30 - 19.02.2019 18:00 saatleri arasında, GÖLCÜK SARAYCIK MEV bölgesinde, HAT BAKIM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98045)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, KASABA MAH. GÜPLÜCE MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98058)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 16:00 saatleri arasında, CAMIKRIĞI MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI ENH HAT YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98064)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 16:00 saatleri arasında, CAMI KIRIĞI CAD bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI ENH HAT YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98067)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 16:00 saatleri arasında, CAMI KIRIĞI CAD bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI ENH HAT YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98066)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 16:00 saatleri arasında, ÇAVDIR MAH.KENDİRLİ MEVKİİ, PALAMUT MAH. GENELİ, SAHİL AKLAR MEVKİİ bölgesinde, ÇAVDIR PALAMUT OG HATTINA YAKIN AĞAÇ BUDAMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98074)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, MİHRAP VE MAHALLELERİ bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98089)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 19.02.2019 15:00 - 19.02.2019 19:00 saatleri arasında, CUMALI MAH.EMİNCELER MAH.AŞAĞI ÇATMA MAH.ORTA MAH. KISMEN BELEK YOLU BELEK CAD. bölgesinde, SCADA PTP TEST ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98090)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 19.02.2019 10:00 - 19.02.2019 16:00 saatleri arasında, DUACI MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98094)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98096)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 09:45 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. İKİZCE MAH. YAYLA BEZİRGAN MAH. SARIBELEN MAH. HACIOĞLAN MAH. bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA MERKEZ TR NİN İKİZCE FİDERİNE OLAN FİZİKİ BAĞLANTISI KESİLMESİ İÇİN KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98097)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 19.02.2019 16:00 - 19.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMALR MAH. GENELİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA MERKEZDEKİ TRAFOLARIN TAMAMININ ELEKTRİKİ BAĞLANTISI PINARBAŞI TARAFINDAN VERİLECEĞİ İÇİN KESİNTİ TALEBİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98098)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 19.02.2019 09:00 - 19.02.2019 15:00 saatleri arasında, ARİF ÇATALLAR MAH VE ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(99059)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 19.02.2019 08:30 - 19.02.2019 15:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI (MİMAR SİNAN CAD,792 SK