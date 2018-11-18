Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (18.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 17:00 saatleri arasında, KONAKLI MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96352)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 17:00 saatleri arasında, SANAYİ ÖRNEK ULUALAN AŞAĞI ISIKLAR bölgesinde, HAT BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96054)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.11.2018 09:30 - 18.11.2018 15:30 saatleri arasında, MİHRAP DURANLAR ÇAVUŞLU KARATAŞLAR KARAEVLİ TAŞAĞIL TOP SAHASI KARŞISI TR MİHRAPLA İLE STAD ARASINDA SERA ÖZEL TR bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ENERJİ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96082)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 18.11.2018 08:00 - 18.11.2018 18:00 saatleri arasında, ZÜMRÜT,ÇAKIRLAR,AKDAMLAR,YENİ MH,DEMİRCİLİK,HACI SEKİLER,YARBAŞ ÇAMDIR MAHALLELERİ,EKDAĞ,NATO,KONYAALTI BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96207)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.11.2018 09:30 - 18.11.2018 15:30 saatleri arasında, TAŞAĞIL MERKEZ CUMHURİYET KAYMAZ ALİBAZLAR bölgesinde, AOB HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96241)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.11.2018 09:30 - 18.11.2018 16:00 saatleri arasında, İNCİRCİK MAH. bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96271)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.11.2018 02:00 - 18.11.2018 04:00 saatleri arasında, KAVAKLI bölgesinde, KESİCİ DEGİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96282)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 12:00 saatleri arasında, AKÇAY MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96296)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAH ORTAKUYU MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96309)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,YARDİBİ,ÇAYIR,KARABÜK,DÜZAGAÇ,ALTINYAKA,BURMAGAN,KIRIKKAVAK VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96325)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.11.2018 08:30 - 18.11.2018 15:30 saatleri arasında, AKBAŞ (KELMENLER GÖKÇELER KÜÇÜKLER) bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96336)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.11.2018 08:00 - 18.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT , BEYKONAK, ADRASAN, YAZIR, KUMLUCA MERKEZ MAHALLELERİ bölgesinde, KIZILCA DM ÖNÜ 477 HATTIN YER ALTINA ALINMA İŞLEMİ. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96376)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.11.2018 08:00 - 18.11.2018 15:00 saatleri arasında, MAVİKENT , BEYKONAK, ADRASAN, YAZIR, KUMLUCA MERKEZ MAHALLELERİ bölgesinde, KIZILCA DM ÖNÜ 477 HATTIN YER ALTINA ALINMA İŞLEMİ. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96377)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 14:00 saatleri arasında, CAYYAZI MH bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96389)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 14:00 saatleri arasında, KORKUTELİ MERKEZ MAHALLELERİ DAHİL TÜM KÖY GRUPLARI VE MAHALLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE KOMPLE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. bölgesinde, TEİAŞ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96385)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.11.2018 01:00 - 18.11.2018 07:00 saatleri arasında, A.OVA ORTA,A.OVA DÜDEN,A.OVA SİNAN,A.OVA MENDERES,ZEYTİNLİK,BARAJ,AKSU İLÇESİNE BAĞLI ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ALTINOVA DM 1 SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96397)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 14:00 saatleri arasında, İSLAMALR MAH. GENELİ, İKİZCE MAH. GENELİ, YAYLA BEZİRGAN GENELİ, SARIBELEN MAH. GENELİ, HACIOĞLAN MAH. GENELİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİ TALEBİ.(İKİZCE HATTINDAN ENERJİ ALAN İSLAMLAR MAHMUD YANI TR NİN MEVCUT BAĞLANTISI İKİZCE HATTINDAN İRTİBATI KESİLMESİ İÇİN) (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96400)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.11.2018 13:00 - 18.11.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. ÖZ DERE MEVKİİ, ÜZÜMLÜ MAH. GENELİ, ÜZÜMLÜ LAPAZ MEVKİİ KOZAĞAÇ MEVKİİ VE YARIMDAM MEVKİİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ TALEBİ(İSLAMLAR GEDİKOĞLU TR DİREĞİ YER DEĞİŞİMİ VE İLAVE MÜŞTEREK DİKİMİ) (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96401)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.11.2018 09:00 - 18.11.2018 17:00 saatleri arasında, AKDENİZ SANAYİ SİTESİ,ŞAFAK,ÜNSAL,SANTRAL,CEZA EVİ,YEŞİL ANTALYA SİTESİ,HURDACILAR SİTESİ,İNŞAATCILAR SİTESİ VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96404)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.11.2018 09:30 - 18.11.2018 16:00 saatleri arasında, AKÇALAN MAHALLESİ KISMEN bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96438)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.11.2018 09:30 - 18.11.2018 16:30 saatleri arasında, GAZALİÇİ MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96439)