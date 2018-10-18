Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (18.10.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, TOSMUR MERKEZ BÜK MEVKİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94880)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, YENİGÖL MH. KANAL BOYU LAVANTA MANOLYA ÖZER MİNE AVCI OZAN SK. GÜZELBAĞ AKÇAY SK. YEŞİLOVA 1687 1686 1669 1700 SK GÜZELOLUK 1879 882 1885 1878 1846 1845 1844 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94913)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:DAĞDİBİ CAD,CANKURTARAN SOK,TOCAK SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95185)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:ATATÜRK CAD,BAYSARI SOK,ÇOBANLAR SOK,ÇAVDIR SOK,TİREŞE SOK,KILDIRAK SOK,TOPAKZEYTİN SOK,GEMEZEN SOK,AKÇAY SOK,YELLİCE SOK,CAMİ SOK,TAŞÇILAR SOK,YARIMAĞA SOK,KAYABURNU SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ İLE HAT BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95184)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, BURMAHANCI,ÜRÜNDÜ,DENİZTEPESİ,BİLGİNLERVE YEŞİLYURT KISMEN bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95202)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, BEYDİĞİN bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIMI VE HAT BAKIMI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95241)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95271)

• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, IBRADI ORMANA MAHALLESİ bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95280)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 18.10.2018 09:30 - 18.10.2018 17:30 saatleri arasında, GEYİKBAYIRI İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95313)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 08:30 - 18.10.2018 10:30 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95323)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 14:00 - 18.10.2018 15:30 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95325)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 11:00 - 18.10.2018 13:00 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95324)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, KIZILLI HACIALİLER VE MANAVLAR MEVKİİLERİ İLE BAŞKÖY GOLAKLAR MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AOB TARAFINDAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95344)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEYAZI MAH KÜÇÜK ÇERLER MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95355)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 10:00 - 18.10.2018 12:00 saatleri arasında, İNCEÖZÜ KİREMİTÇİLER MEVKİİ bölgesinde, OG-AG AGAÇ BUDAMA İŞLEMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95366)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 13:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, BELBİDİ 2 KAVŞAGI 27-28-30 SOKAKLARI bölgesinde, OG-AG AGAÇ BUDAMA İŞLEMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95367)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 18.10.2018 14:00 - 18.10.2018 18:00 saatleri arasında, KEPEZ İLÇESİNE BAĞLI ODABAŞI, DUACI, KİRİŞÇİLER, BAŞKÖY VE ÇAMLICA MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE KIZILLI MAHALLESİNİN BİR KISMI.DÖŞEMEALTI İLÇESİNE BAĞLI ÇIPLAKLI VE ALTINKALE MAHALLELERİNİN BİR KISMI.AYRICA BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95368)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 14:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ ÇAYBAŞI MEVKİ. bölgesinde, YAYLAKAYA SET BAŞINDA İLETKEN DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95398)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, SİDE HUKUKÇULAR SİTESİ bölgesinde, AOB HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95400)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 18.10.2018 10:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇÖRÜŞ DERE TR VE ÇIĞLIK MAH KESİNTİDEN ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95402)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:30 saatleri arasında, AKHÖRÜ MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95405)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95412)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 18.10.2018 09:30 - 18.10.2018 15:30 saatleri arasında, AVDANİMECİKOVACIKBEĞİŞ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95421)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, TÜRKLER BİLALLER MAHALLESİ MERCAN SOKAK KARAZOR SOKAK BİR KİSİMDA AKDAM MAHALLESİ bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95425)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 03:00 - 18.10.2018 06:00 saatleri arasında, SİDE bölgesinde, AOB HÜCRE DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95427)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT:AKDENİZ BUL,KÜLTÜR CAD,DENİZ CAD,BÖLÜKBAŞI SOK,MARTI SOK,TAHİRAĞA CAD,1009,1011,2002.2006,1008,1015,2009,2012 SOKAKLAR bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95428)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, SARICASU KÖYÜ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95432)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, KUMLUCA HAL YANI bölgesinde, KUMLUCA ESKİ GİRİŞ BİNA GERİLİM HÜCRE MONTAJI TR BAKIM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95433)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 18:00 saatleri arasında, FENER MAH 1986/ 1976/1975/1974/SOKLAR VE B. ECEVIT BULVARI bölgesinde, BETON KÖŞK DEĞİŞİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95437)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.10.2018 10:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, FEVZİ ÇAKMAK VE KUZEYYAKA MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95438)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 18.10.2018 10:40 - 18.10.2018 16:40 saatleri arasında, UZUNOLUK MAH. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95440)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, TOSMUR MERKEZ BÜK MEVKİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94880)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, YENİGÖL MH. KANAL BOYU LAVANTA MANOLYA ÖZER MİNE AVCI OZAN SK. GÜZELBAĞ AKÇAY SK. YEŞİLOVA 1687 1686 1669 1700 SK GÜZELOLUK 1879 882 1885 1878 1846 1845 1844 SK. bölgesinde, TR BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94913)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:DAĞDİBİ CAD,CANKURTARAN SOK,TOCAK SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95185)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, TURUNÇOVA:ATATÜRK CAD,BAYSARI SOK,ÇOBANLAR SOK,ÇAVDIR SOK,TİREŞE SOK,KILDIRAK SOK,TOPAKZEYTİN SOK,GEMEZEN SOK,AKÇAY SOK,YELLİCE SOK,CAMİ SOK,TAŞÇILAR SOK,YARIMAĞA SOK,KAYABURNU SOK bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ İLE HAT BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95184)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, BURMAHANCI,ÜRÜNDÜ,DENİZTEPESİ,BİLGİNLERVE YEŞİLYURT KISMEN bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95202)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, BEYDİĞİN bölgesinde, HATTA TEMAS EDEN AĞAÇ KESIMI VE HAT BAKIMI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95241)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95271)

• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, IBRADI ORMANA MAHALLESİ bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95280)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 18.10.2018 09:30 - 18.10.2018 17:30 saatleri arasında, GEYİKBAYIRI İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95313)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 08:30 - 18.10.2018 10:30 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95323)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 14:00 - 18.10.2018 15:30 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95325)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 11:00 - 18.10.2018 13:00 saatleri arasında, SAKIP SABANCI CAD. bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95324)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, KIZILLI HACIALİLER VE MANAVLAR MEVKİİLERİ İLE BAŞKÖY GOLAKLAR MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AOB TARAFINDAN BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95344)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKÇEYAZI MAH KÜÇÜK ÇERLER MEVKİ ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95355)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 10:00 - 18.10.2018 12:00 saatleri arasında, İNCEÖZÜ KİREMİTÇİLER MEVKİİ bölgesinde, OG-AG AGAÇ BUDAMA İŞLEMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95366)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 18.10.2018 13:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, BELBİDİ 2 KAVŞAGI 27-28-30 SOKAKLARI bölgesinde, OG-AG AGAÇ BUDAMA İŞLEMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95367)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 18.10.2018 14:00 - 18.10.2018 18:00 saatleri arasında, KEPEZ İLÇESİNE BAĞLI ODABAŞI, DUACI, KİRİŞÇİLER, BAŞKÖY VE ÇAMLICA MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE KIZILLI MAHALLESİNİN BİR KISMI.DÖŞEMEALTI İLÇESİNE BAĞLI ÇIPLAKLI VE ALTINKALE MAHALLELERİNİN BİR KISMI.AYRICA BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95368)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 14:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ ÇAYBAŞI MEVKİ. bölgesinde, YAYLAKAYA SET BAŞINDA İLETKEN DEĞİŞİMİ İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95398)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, SİDE HUKUKÇULAR SİTESİ bölgesinde, AOB HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95400)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 18.10.2018 10:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, ÇÖRÜŞ DERE TR VE ÇIĞLIK MAH KESİNTİDEN ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95402)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:30 saatleri arasında, AKHÖRÜ MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95405)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95412)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 18.10.2018 09:30 - 18.10.2018 15:30 saatleri arasında, AVDANİMECİKOVACIKBEĞİŞ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95421)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 17:00 saatleri arasında, TÜRKLER BİLALLER MAHALLESİ MERCAN SOKAK KARAZOR SOKAK BİR KİSİMDA AKDAM MAHALLESİ bölgesinde, BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95425)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.10.2018 03:00 - 18.10.2018 06:00 saatleri arasında, SİDE bölgesinde, AOB HÜCRE DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95427)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 15:00 saatleri arasında, HASYURT:AKDENİZ BUL,KÜLTÜR CAD,DENİZ CAD,BÖLÜKBAŞI SOK,MARTI SOK,TAHİRAĞA CAD,1009,1011,2002.2006,1008,1015,2009,2012 SOKAKLAR bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95428)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, SARICASU KÖYÜ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95432)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, KUMLUCA HAL YANI bölgesinde, KUMLUCA ESKİ GİRİŞ BİNA GERİLİM HÜCRE MONTAJI TR BAKIM YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95433)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 18.10.2018 09:00 - 18.10.2018 18:00 saatleri arasında, FENER MAH 1986/ 1976/1975/1974/SOKLAR VE B. ECEVIT BULVARI bölgesinde, BETON KÖŞK DEĞİŞİMİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95437)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.10.2018 10:00 - 18.10.2018 16:00 saatleri arasında, FEVZİ ÇAKMAK VE KUZEYYAKA MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95438)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 18.10.2018 10:40 - 18.10.2018 16:40 saatleri arasında, UZUNOLUK MAH. bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95440)