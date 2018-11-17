Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (17.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 16:00 saatleri arasında, CİKCİLLİ 317 315 313 315 MEZARLI YOLU SOKAKLAR bölgesinde, BELEDİYE YOL GENİŞLEMESİ YAPIMINDAN DOLAYIYOL ORTASINDA KALAN DİREKLERİN DEPLASESİ YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96363)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 17:00 saatleri arasında, SİDE SORGUN TİTİREYENGOL bölgesinde, HAT BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96053)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 17.11.2018 08:00 - 17.11.2018 18:00 saatleri arasında, ZÜMRÜT,ÇAKIRLAR,AKDAMLAR,YENİ MH,DEMİRCİLİK,HACI SEKİLER,YARBAŞ ÇAMDIR MAHALLELERİ,EKDAĞ,NATO,KONYAALTI BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96190)

• ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAYLAKAYA MAHALLESİ KÜÇÜKKUM MAHALLESİ bölgesinde, YAYLAKAYA MAHALLESİNDE ŞEBEKEDE BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96217)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 17.11.2018 08:30 - 17.11.2018 16:30 saatleri arasında, AYANLAR, ÇIĞLIK VE AYDINLAR MAHALLELERİNİN TAMAMI ETKİLENECEKTİR.YAĞCA VE ORTA MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.AYRICA BU BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLAR İLE ASAT TERMESSOS POMPA İSTASYONU VE TERMESSOS ANTİK KENT ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96263)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 17:00 saatleri arasında, İNCİRCİK İÇECEK MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96269)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 16:00 saatleri arasında, İNCİRCİK İÇECEK MH. bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96270)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.11.2018 02:00 - 17.11.2018 04:00 saatleri arasında, SİDE bölgesinde, KESİCİ DEGİŞİMİ NEDENİ İLE () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96287)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 14:00 saatleri arasında, GÜMÜŞLER KARTLAR MAMALAR GÜNDOGDU KISALAR bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96288)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.11.2018 13:00 - 17.11.2018 18:00 saatleri arasında, EVRENSEKİ, KALEMLER bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96289)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 17.11.2018 09:30 - 17.11.2018 17:30 saatleri arasında, A.OVA SİNAN,A.OVA ORTA,A.OVA DÜDEN MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96293)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇÜK TEKNECİK TR GÖCEBELEN MAH ASAT İÇME SUYU TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96299)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAH ORTA KUYU MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96308)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 15:00 saatleri arasında, KARGALIK MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96304)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 18:00 saatleri arasında, TOSLAK TUTLUK TÜRKMENLER KARAMANLAR ORHANLAR SABURLAR YENİ BURÇAKLAR GÜMÜŞGÖZE SOĞUKPINAR GÜNEY FATİH CD MANDIRA MEZARLIĞI CİVARI ZAMAN SK bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96314)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 17:00 saatleri arasında, BEŞKONAK,YARDİBİ,ÇAYIR,KARABÜK,DÜZAGAÇ,ALTINYAKA,BURMAGAN,KIRIKKAVAK VE MAHALLELERİ bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96324)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 17.11.2018 08:30 - 17.11.2018 15:30 saatleri arasında, DORUMLAR ÇATALAR (ÇATALLAR KIR) bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96335)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 17:00 saatleri arasında, KONAKLI MAH bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96351)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.11.2018 10:00 - 17.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96371)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 15:00 saatleri arasında, V.ESENTEPE,V.DEMİREL,V.MENDERES VE ŞELALE MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96386)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 16:00 saatleri arasında, GÖKSEKİ MAH MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96379)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 17.11.2018 09:00 - 17.11.2018 17:00 saatleri arasında, KIŞLA MAHALLESİ TR3 BÖLGESİ İLE ÖZDEN GES SANTRALİ ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ÇALIŞMASI SEBEBİYLE YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96387)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.11.2018 12:00 - 17.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAVACIK MAH BAŞDARGAZ MEVKİİ bölgesinde, VATANDAŞ ÖZEL HATTINDA ÇALIŞMA YAPACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96393)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 17.11.2018 10:00 - 17.11.2018 14:00 saatleri arasında, GAZİ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AG DAĞITIM PANOSUNDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96395)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.11.2018 11:00 - 17.11.2018 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR PINARBAŞI bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ŞEBEKE YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96399)