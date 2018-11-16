Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (16.11.2018)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesinti si olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da , 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 17:30 saatleri arasında, TÜRKTAŞ MAH VE SÜLEYMAN MAHALLELERİNİN TAMAMI bölgesinde, AOB EKİPLERİ TARAFINDAN ENH HAT BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96255)

ALANYA'DA, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 15:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MH KEMALREİSOĞLU CD bölgesinde, BELEDİYE YOL ÇALIŞMASI MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96313)

ALANYA'DA, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 18:00 saatleri arasında, TOSLAK TUTLUK HAT BAŞI AYIRICI AÇILACAK bölgesinde, TESİSİ ÇALIŞMASI MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96316)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 17:00 saatleri arasında, GÜNDOĞDU ÇOLAKLI EVRENSEKİ ILICA KUMKÖY SAHİL BÖLGELERİ bölgesinde, AOB HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96222)

• ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 16.11.2018 08:00 - 16.11.2018 18:00 saatleri arasında, ZÜMRÜT,ÇAKIRLAR,AKDAMLAR,YENİ MH,DEMİRCİLİK,HACI SEKİLER,YARBAŞ ÇAMDIR MAHALLELERİ,EKDAĞ,NATO,KONYAALTI BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI VE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TEİAŞ ENH ÇALIŞMASI YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96189)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 16.11.2018 10:00 - 16.11.2018 16:00 saatleri arasında, YAZIR MAH. YEMBE MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96216)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH MERKEZ MEVKII - AKÇABELEN MEVKII bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96243)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 16:00 saatleri arasında, GÜZÖREN SAVRUN MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96267)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.11.2018 02:00 - 16.11.2018 04:00 saatleri arasında, ASAGI HİSAR, ESKİ HİSAR, bölgesinde, HÜCRE DEGİŞİMİ İÇİN YAPILAN KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96279)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 15:00 saatleri arasında, GÖÇÜK SAZAK GÖÇÜK SÜMBÜLLER GÜRÇAM ASAT İÇME SUYU TR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96298)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 15:00 saatleri arasında, BÜYÜKKÖY BÜYÜKKÖY OVA KÖSELER KARATAŞ KEMERAĞZI KARGIN KÜÇÜKKÖY OVA MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96302)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 17:00 saatleri arasında, ÇUKURBAĞ MAH ORTAKUYU MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96307)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 17:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAHALLESİ ÇAMİÇİ MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96318)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 16.11.2018 08:30 - 16.11.2018 15:30 saatleri arasında, HASGEBE bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96334)

• ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 16:00 saatleri arasında, SOLAK DUMANLAR YENİ DUMANLAR GÖKDERE MAHALLELERİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96349)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 17:00 saatleri arasında, AVSALLAR MAH KOCA MUSTAFALAR MEVKİ bölgesinde, TESİS CALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96350)

• ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 16.11.2018 09:00 - 16.11.2018 17:00 saatleri arasında, GEDELME OVAÇIK ÜÇOLUK GÖLBASTI MEV. YAYLAKUZDERE bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE HAT BAKIM () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96359)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 16.11.2018 14:00 - 16.11.2018 17:00 saatleri arasında, YÜKSEL TOHUMCULUK YAŞAR YALÇIN PETROL CİVARI ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, VATANDAŞ TRAFOSUNA YAPACAK OLDUĞU ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96368)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.11.2018 14:00 - 16.11.2018 17:00 saatleri arasında, AKHÖRÜ MAH bölgesinde, GES BRANŞMAN BAĞLANTISI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(96380)