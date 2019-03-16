Dikkat! Alanya'da Elektrik Kesintisi (16.03. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da , 16.03.2019 01:30 - 16.03.2019 06:30 saatleri arasında, ÇIPLAKLI MAH.DEĞİRMENDERE MAH OBA MAH.BADEMAGACI OBA ALACAMİ MAH. bölgesinde, 111189 TR11 BİNA İCİ İZOLE VE BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR.. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100579)

• ANTALYA - ALANYA'DA, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 15:00 saatleri arasında, MAHMUT SEYDİ UŞAK PINARI bölgesinde, A.G HAT BAKIM CALIŞMASI YAPILACAK. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100583)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 15:00 saatleri arasında, GÖMBE MAH ÇOBANLAR MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100378)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 18:00 saatleri arasında, OVA MAHALLESİ ÖZDEMİRLER VE BELEDİYE YANI bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100531)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100550)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 18:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAH ÇAM İÇ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100598)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 18:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAH MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100597)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 17:00 saatleri arasında, ÇAVDIR MAH KENDİRLİ MEVKİİ, DİNEK MEVKİİ PALAMUT MAH. GENELİ S.AKLAR, MANGIR MEVKİİ bölgesinde, ÇAVDIR PALAMUT ARASI OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100604)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 16.03.2019 11:00 - 16.03.2019 17:00 saatleri arasında, ALTIAYAK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100605)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 16.03.2019 02:00 - 16.03.2019 05:00 saatleri arasında, YAZIR YEMBE bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100610)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 16.03.2019 11:00 - 16.03.2019 15:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAHALLESİ TRAFOLARI İLE BU HATTAN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ETKİLENMEKTEDİR. bölgesinde, DYS 16167 SAYI NUMARASINA İSTİNADEN SADIK KEYİK ÖZEL MÜŞTERİ DİLEKÇELİ KESİNTİ TALEBİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100612)

• ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 16.03.2019 01:00 - 16.03.2019 05:00 saatleri arasında, YENİGÖL MAH YEŞİLOVA MAH GÜZELOLUK MAH GÜZELBAĞ MAH bölgesinde, OG İZALATÖR DEĞİŞİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100627)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 16.03.2019 08:30 - 16.03.2019 15:30 saatleri arasında, TOMALAR MAHALLESİNİN TAMAMI, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI, AYRICA HÜSEYİN SAVAŞ POLİKLİNİĞİ VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER. bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100628)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 15:00 saatleri arasında, HÜSNÜ KARAKAŞ,GÜNEŞ VE BARAJ MAHALLELERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100631)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 12:00 saatleri arasında, ÇANDIR (BİR KISMI) bölgesinde, MÜŞTERİ TALEBİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100632)

• ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 16.03.2019 13:00 - 16.03.2019 17:00 saatleri arasında, BELEN,YEŞİLKÖY (GÜCER) SALUR,KAVAK,HIZIRKAHYA bölgesinde, HASYURT BİNADA XLPE BAŞLIK YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100638)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 16.03.2019 09:00 - 16.03.2019 17:00 saatleri arasında, BADEMAĞACI MAHALLESİNİN TAMAMI, BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLAR İLE GES LER. bölgesinde, ANTALYA B.B. GES ENH BAĞLANTISI İÇİN ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100635)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.03.2019 09:51 - 16.03.2019 17:00 saatleri arasında, EMEK AKSAZ KARAÖZ KARACLAR DOĞANÇAM SEYDILER KIZILAĞAÇ KIZILOT HACIOBASI CAVUSKOY KADILAR UZUNLAR HALITAGALAR SÜLEK bölgesinde, HAT BAKIM CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100643)