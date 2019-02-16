Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (16.02. 2019)

ALANYA , Gazipaşa , Manavgat ve Antalya 'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

Alanya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ ) tarafından, Alanya'da, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, BUCAK MAHALLESİ bölgesinde, MÜTEAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98016)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.02.2019 02:00 - 16.02.2019 05:00 saatleri arasında, YUKARI PAZARCI AŞAĞI PAZARCI ÖRNEK MH SANAYİ EMEK YAYLA bölgesinde, TRAFO KESİCİ AYIRICI BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97863)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH BODAMYA TEPE RESTORANT YANI - YALI MARKET YANI bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97970)

• ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 14:00 saatleri arasında, AŞAĞIPAZAR MAH. bölgesinde, TRAFO BÖLGESİNDE HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİLECEKTİR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97978)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, SARILAR HASTANE USTU MEZBAHANE CİVARI bölgesinde, YATIRIM CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97990)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, ÇAYYAZI bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97994)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, ÇOLAKLI bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97995)

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, HASPINAR HASKIZILÖREN HASDÜMEN YEŞİLVADİ DEMİRCİLER BOZDOĞAN VEDE ÖZEL MÜŞTERİLİ TRAFOLAR bölgesinde, O.G. AĞA DİREK KONSOL DEĞİŞMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98014)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, SANTRAL VE ÜNSAL MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98024)

• ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 16.02.2019 02:00 - 16.02.2019 05:00 saatleri arasında, GÜLLERPINARI ŞEKERHANE HACET ÇARSI KALE İSKELE KAYMAKAMLIK BÖLGE Sİ bölgesinde, BİRİMİZCE KABİN İÇİ YALITIM VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK M3 KABİN () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98025)

• ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 16:00 saatleri arasında, ÜZÜMDERE MAH DÜZLEN MAH ORMANA MAH ÜRÜNLÜ MAH BAŞLAR MAH KOVAALANI MAH ZEYVE MAH TOZAK MAH ÇUKURVİRAN MAH MAŞAT MAH KAYADİBİ MAH İBRADI MERKEZ MAH AVEA VODAFONE TURKCELL BAZ İSTASYONLARI İBRADI MERMER DOCE MERMER 112 VERİCSİ TRT FM VERİCİSİ TOZAK YAŞAR DURUCU ÖZEL TRAFO MAKYOL YOL ŞANTİYESİ- bölgesinde, OG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98028)

• ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 16.02.2019 07:30 - 16.02.2019 14:30 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN ARSAL SİT., ÖZAYDENİZ SİT. VE ÇEVRESİ bölgesinde, AG HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98029)

• ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 16.02.2019 08:00 - 16.02.2019 12:00 saatleri arasında, AFŞAR MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ VE BU HATLARDAN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ AĞAÇ KESİMİ YAPACAĞINDAN DOLAYI ALINAN KESİNTİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98030)